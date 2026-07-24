"Мы знаем от разведок": Зеленский предупредил о массированном ракетном ударе России по Украине в течение 48 часов. Видео

Президент Владимир Зеленский предупредил, что страна-агрессор Россия уже готова к новому массированному удару по Украине. Враг подготовил ракеты для такого обстрела, свидетельствуют данные разведки.

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По информации от них и наших партнеров, противник может осуществить эту атаку в течение 48 часов. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении в пятницу, 24 июля.

"Мы знаем от разведок и от наших партнеров, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине. Может быть сегодня этот удар: информация предварительная есть такая, что в течение 48 часов. Пожалуйста, берегите себя – обращайте внимание сигналы воздушной тревоги", – подчеркнул он.

Президент высказался по поводу сегодняшнего баллистического удара РФ по Киеву и области. В Бучанском районе целью стало мероприятие, которого "там точно не должно было быть", отметил он. На данный момент известно уже о десяти погибших вледствие этого удара.

Зеленский пообщался с генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады правоохранительных органов – уже возбуждены уголовные дела по факту случившегося.

"Конечно, причиной удара являются российские ракеты, исключительно российский террор, но уже тысячу раз всем говорили, что в таких условиях войны, с таким врагом точно нельзя проводить какие-либо выставки оружия – с большим скоплением людей и тем более рядом с домами. На данный момент известно о десяти погибших вследствие этого удара. Мои соболезнования родным и близким. Многие люди получили ранения и травмы", – сказал он.

Также были очень жестокие российские удары по Славянску и другим громадам Донетчины, по Харьковщине, Херсону, Сумщине, по Одессе и области.

Глава государства отметил, что Украина очень рассчитывает на понимание со стороны партнеров. ПВО – это первый приоритет, в котором именно они могут нам помочь. Все договоренности должны выполняться оперативно, подчеркнул президент.

"МИД Украины, все наши дипломаты должны действовать быстрее, и потребности Украины должны звучать громче в мире, ведь это реальные потребности защиты жизни. И важно, чтобы о том, что на самом деле происходит в Украине, о российских ударах по нашим людям, о затягивании Россией своей войны все больше знали в ключевых странах-партнерах", – заявил президент.

Он выразил надежду, что США будут с Украиной и в дальнейшем, и мы сможем закончить эту войну достойным миром. Сейчас идет подготовка к встрече с президентом США Дональдом Трампом и его командой, сообщил Зеленский.

У Украины есть точная информация от разведки о том, что в России готовят на осень новую волну мобилизации, которая будет довольно значительной. Сейчас россияне теряют на фронте больше своих военных, чем набирают, а диктатор Владимир Путин еще собирается усиливать атаки и расширять эту войну.

"Ему нужны еще россияне для участия в штурмах. Мы должны превентивно защищаться от этого – на всех уровнях: на фронте, в наших дальнобойных санкциях, а также в мидлстрайках, в нашей дипломатии и, конечно, в общении со всеми, кто способен поддержать жизнь, кто способен приблизить мир", – сказал Зеленский.

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