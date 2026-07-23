"Что там п Федорову?" Уже восьмой день в Украине идут массовые митинги. Фотоо

В Украине в большинстве городов в четверг, 23 июля, уже восьмой день подряд продолжаются так называемые"картонные протесты" против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Протестующие требуют вернуть Федорова на должность в оборонном ведомстве.

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В целом количество участников протестов несколько уменьшилось. Однако акции продолжаются в Киеве, Львове, Днепре, Ивано-Франковске, Луцке, Николаеве и других городах, отмечает "Суспильне".

Если в столице на "картонные демонстрации" собрались несколько сотен человек, то в областных центрах люди выходят десятками.

Киев

Как говорит инициатор последних акций Дмитрий Козятинский, крупный бессрочный протест запланирован на завтра, 24 июля. По его словам, люди "будут выходить каждый день, пока власть их не услышит".

В Киеве, как и раньше, митингующие собираются на площади Ивана Франко.

Ивано-Франковск

В Франковске, как и раньше, люди выходят на протесты вечером — как они объясняют, они приходят после работы. Протестующие собираются в центре города, перед административным зданием.

Сегодня в городена протесты вышло почти сотня человек. В руках они держат государственные флаги и плакаты с призывами пересмотреть решение об отставке Михаила Федорова.

Люди скандируют:"Федоров — министр обороны","Власть — это народ", "Служите Украине, а не себе" и т. д.

Среди участников акции — как жители Франковска, так и переселенцы.

Львов

Жители Львова выходят на проспект Свободы на акцию с требованием вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны.

Митинг продолжается у памятника Тарасу Шевченко. Львовяне держат плакаты с надписями: "Верните Федорова","Услышьте народ","Что там с Федоровым?","Нет произволу, да реформам" и другими.

Днепр

В Днепре на протесты вышла девушка с плакатом, на котором изображен крымскотатарский флаг.

Она пояснила: именно благодаря Федорову украинские военные отрезали Крым от энергоснабжения со стороны страны-агрессора и устроили топливный кризис на полуострове.

Также во время митинга в Днепре участники традиционно развернули флаг Украины, почтили память погибших в результате вооруженной агрессии РФ минутой молчания, скандировали"Верните Федорова", "Украина — не Россия", "Коррупция убивает" и т. д.

Что предшествовало

Акции протеста в украинских городах начались сразу после того, как глава Минобороны Михаил Федоров подтвердил свою отставку. После этого жители ряда украинских городов вышли на митингипротив отставки министра.

Как это происходило вчера, смотрите здесь.

По словам президента Владимира Зеленского, Федоров после увольнения не покинет его команду. Также Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг конфликта между Федоровым и командующим ВСУ Александром Сырским. Он заявил, что во время войны президент не должен становиться на чью-либо сторону в подобных спорах.

В свою очередь, теперь уже бывший командующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал слухи о якобы имевшем место конфликте с министром обороны Михаилом Федоровым. На фоне протестов он извинился, если его действия или слова кого-то обидели, и призвал сосредоточиться не на личных спорах, а на войне и победе Украины.

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