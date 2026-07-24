Лора Лумер, икона сторонников Трампа и самая популярная блогерша, имеющая огромное влияние на свою аудиторию, приехала в Киев и сейчас публикует посты из Киева о жизни нашего города в войне. Простые и привычные для нас вещи, такие как ракетные обстрелы, сильно тригерят американцев, и теперь сторонники Трампа будут сильнее давить на него, чтобы он помогал Украине. Приезд Лоры Лумер – это большая удача для нас, и он пойдет на пользу нашей борьбе.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Мабуть, вже всі знають, що Лора недавно перевзулася, бо раніше вона тусувала с Симоньян на Раша Тудей, а недавно заявила, що стала жертвою російської пропаганди і тепер за Україну.

Я вам розкажу, що сталося насправді. Бо, звичайно ж, це перевзування Лори Лумер не про очі, які не помічали російську агресію, а потім раптово відкрилися і помітили. Причини зовсім інші.

Справа в тому, що MAGA-електорат це класичні глорі-хантери. Виборці Трампа безпринципні і підтримують переможців. Для них не важливо, правий ти чи ні, головне – щоб ти вигравав, і тому вони пробачають за виграш буквально все.

Саме тому Трамп придумав для них концепцію MAGA – велич, яку він обіцяв Америці. І це для глорі-хантерів дуже добре зайшло настільки, що вони пробачають йому і шахрайство, і насилля над жінками і навіть імовірну п#д0філію.

На початку каденції Трампа Україна програвала війну, і Трамп не хотів допомагати Україні, бо його виборці люблять сильних, а не тих, хто програє.

Саме тому Лора Лумер топила за руських, бо вірила у їхню перемогу.

Але протягом останніх півроку все дуже сильно змінилося. Україна більше не програє. Так, нам тяжко, але Збройні Сили показали такі спроможності, які міняють ситуацію на полі бою кардинально.

Очевидно, що спроможності ЗСУ із далекобійних ударів тільки наростають. Саме тому перевзулася Лора Лумер – через силу, яку показали Сили Оборони України.

Казки про те, що вона була жертвою російської пропаганди – це досить тупа відмазка, бо складно бути жертвою російської пропаганди, коли ти маєш всі можливості точно знати, хто на кого напав і хто почав війну.

Ось так крок за кроком, Збройні Сили України дають Україні все більше і більше можливостей залучати союзників проти російської агресії, навіть коли ці союзники ще недавно їли у путіна з руки.

Як би там не було, я не буду засуджувати пані Лумер, бо зараз вона зробить багато корисних речей для нашої перемоги.

А ви пам'ятайте, друзі, завдяки кому змінюється ситуація не тільки на фронті, а навіть в MAGA спільноті. Ми #переможемо