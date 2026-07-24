В чемпионате Украины сезона 2016/2017 лучшим бомбардиром, забив 15 мячей, стал динамовец Андрей Ярмоленко. Вряд ли он тогда, уходя из "Динамо", а затем вернувшись в родной клуб, надеялся, что на финише сезона 2025/2026 в его активе будет 123 забитых мяча. Но это факт.

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В списке пяти лучших бомбардиров за историю 34 чемпионатов Украины произошли незначительные изменения. Его по-прежнему возглавляет экс-динамовец Максим Шацких, на счету которого 124 забитых мяча. Из них 97 он забил, выступая за "Динамо", 22 – за "Арсенал" и 5 – за "Говерлу".

Второе и третье места разделяют Андрей Ярмоленко и Сергей Ребров, забившие по 123 мяча. Андрей все свои мячи в ворота соперников забил, выступая за один клуб – родное "Динамо". Сергей Ребров отличился 113 раз в составе "Динамо" и еще 10 мячей забил, выступая за "Шахтер".

Четверку лучших бомбардиров чемпионата Украины замыкает Евгений Селезнев, забивший 117 мячей. Он сделал это, выступая за "Днепр" – 68, "Шахтер" – 24, "Арсенал" – 19, "Колос" – 5 и "Минай" – 1.

В свои 36 лет он принял решение продолжать игровую карьеру, и попробует все же стать единоличным лидером в списке бомбардиров чемпионата Украины всех времен.

Еще одна цель

Новый главный тренер национальной сборной Украины, 55-летний итальянец Андреа Мальдера, пригласил в сборную Андрея Ярмоленко.

Под его руководством национальная команда уже провела два товарищеских матча – со сборными Польши (2:0) и Дании (1:2, не был доигран). Эти встречи стали частью подготовки к выступлению в Лиге наций.

Уже 25 сентября сборная Украины проведет первый гостевой матч турнира против команды Венгрии.

Напомним, Андрей Шевченко, выступая за сборную Украины, забил 48 мячей. В активе Андрея Ярмоленко – уже 47. Так что рекорд Шевченко находится под угрозой.

Первый иностранный тренер

За 34-летнюю историю сборной Украины ее возглавляли 13 тренеров. Четырнадцатым стал первый иностранный специалист – итальянец Андреа Мальдера.

Самым успешным наставником остается Олег Блохин. Вместе со своими подопечными на чемпионате мира 2006 года в Германии он вывел сборную Украины в четвертьфинал. Блохин возглавлял главную команду страны в 64 матчах в периоды с 2003 по 2007 и с 2011 по 2012 год.

Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины также дошла до четвертьфинала Евро-2020. Андреа Мальдера входил в тренерский штаб Шевченко и отвечал за стратегический анализ и подготовку команды к матчам.

Пятерка лучших бомбардиров

Лучшим бомбардиром чемпионата Украины сезона 2025/2026 стал киевский динамовец Матвей Пономаренко. Выступая в основном составе киевлян, в 15 матчах он забил 13 мячей.

Вот пять лучших бомбардиров предыдущих чемпионатов.

Стоит учитывать, что в разные годы в чемпионате Украины выступало разное количество участников.

Генрих Мхитарян ("Шахтер") – 25 мячей, сезон 2012/13.

Артем Довбик ("Днепр-1") – 24 мяча, сезон 2022/23.

Алекс Тейшейра ("Шахтер") – 22 мяча, сезон 2015/16.

Сергей Ребров ("Динамо") – 22 мяча, сезон 1997/98.

Максим Шацких ("Динамо") – 20 мячей, сезон 2002/03.

Чемпионы пяти стран

Вот пять клубов, которые в сезоне 2025/2026 стали чемпионами ведущих футбольных стран Европы. Многие футболисты этих команд выступали на чемпионате мира 2026 года в составах своих национальных сборных.

Англия (Премьер-лига) – "Арсенал" (Лондон)

Испания (Ла Лига) – "Барселона"

Италия (Серия А) – "Интер"

Германия (Бундеслига) – "Бавария"

Франция (Лига 1) – "Пари Сен-Жермен"