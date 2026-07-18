Если «Резерв+» не работает: альтернативный способ получить военно-учетный документ

С 18 по 22 июля электронный реестр Резерв+ может работать с перебоями, предупредили в Министерстве обороны. Поэтому можно воспользоваться альтернативным вариантом, чтобы получить военно-учетный документ.

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Подать запрос на этот документ можно через приложении Дія. Поскольку оба сервиса берут данные из одного реестра Оберег, электронный документ с портала Дія имеет такую же юридическую силу, как и в приложении Резерв+.

Этот документ вы сможете скачать в формате PDF, распечатать или сохранить на телефон. В нём указана отсрочка и вся необходимая информация.

Пошаговая инструкция, как скачать военно-учетный документ

1. Перейдите на портал Дія и войдите в личный кабинет с помощью электронной подписи (КЭП).

2. Найдите в меню и выберите услугу "Военно-учетный документ".

3. Нажмите "Подать заявление".

4. Проверьте свои личные данные и подпишите заявление с помощью КЭП.

В течение 10 минут выписка с данными появится в вашем кабинете гражданина.

Что предшествовало

Министерство обороны Украины предупредило, что с 18 по 22 июля приложение Резерв+ может работать с временными перебоями. Причиной этого станут технические работы, которые в основном будут проводиться в ночное время, однако пользователям рекомендуют заранее подготовиться.

В частности, в Министерстве обороны Украины рекомендовали заранее скачать PDF-версию военно-учетного документа и , по возможности, иметь при себе его распечатанный вариант. В Минобороны отметили, что после завершения технических работ сервисы будут работать в обычном режиме.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что появление в Резерв+ военно-учетной специальности 999 не является препятствием для оформления отсрочки. Это чисто техническая отметка, которая автоматически присваивается всем гражданам, перешедшим из категории призывников, но никогда не служившим в армии.

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