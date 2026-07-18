«Резерв+» может быть недоступен некоторое время: в Минобороны объяснили, в чём причина и какие документы нужно подготовить

Министерство обороны Украины предупредило, что с 18 по 22 июля приложение "Резерв+" может работать с временными перебоями. Причиной станут технические работы, которые в основном будут проводиться в ночное время, однако пользователям рекомендуют заранее подготовиться.

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О предстоящих технических работах сообщили в Министерстве обороны Украины. В ведомстве рекомендовали заранее скачать PDF-версию военно-учетного документа и , по возможности, иметь при себе его распечатанный вариант. В Минобороны отметили: "После завершения технических работ сервисы будут работать в обычном режиме".

Как подготовиться

В министерстве пояснили, что из-за временной недоступности отдельных сервисов стоит позаботиться о наличии физического документа. Для этого нужно открыть главный экран приложения, нажать кнопку "+" и выбрать пункт "Скачать PDF".

После сохранения файл можно оставить на телефоне или распечатать. Это позволит иметь документ под рукой даже в случае временных перебоев в работе приложения.

Технические работы запланированы на период с 18 по 22 июля. По информации Минобороны, большинство из них будет проводиться в ночное время, однако в течение этого периода возможны временные ограничения в работе "Резерв+".

После завершения всех работ приложение должно вернуться к обычному режиму работы. Пользователям рекомендуют не откладывать загрузку PDF-документа, чтобы избежать неудобств в случае необходимости предъявить военно-учетный документ.

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