Что означает отметка ВОС 999 в Резерв+ и является ли она препятствием для бронирования: объяснение

Появление в "Резерв+" военно-учетной специальности 999 не является препятствием для оформления отсрочки. Это чисто техническая запись, которая автоматически присваивается всем гражданам, которые перешли из категории призывников, но никогда не служили в армии.

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Об этом отметили юристы портала Юристы.UA. Этот код расшифровывается как "не имеет военной подготовки" и является просто информационной отметкой для системы.

Что означает запись ВОС 999 в Резерв+?

Многие граждане, состоящие на воинском учете, обнаружили у себя в электронных военно-учетных документах новую запись – ВОС, 999. Вместе с ней также идет уточнение, что гражданин должен пройти курс базовой общей военной подготовки.

Юрист Павел Гретченко объяснил, что такая запись автоматически предоставляется всем мужчинам, которые перешли из категории призывников, но никогда не служили в армии, не проходили военную кафедру или учебные сборы. То есть человек не является "резервистом". И несмотря на формулировку "Солдат резерва", гражданин является обычным военнообязанным, а не относится к оперативной службе.

"Бронировать запрещено только тех, кто заключил контракт или зачислен в оперативный резерв ( то есть уже имеет боевой опыт). БОВП не является фильтром для отсрочки. Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) нужна только в случае, если вас мобилизуют без брони — тогда вас сначала отправят на обучение", – объяснил юрист.

Кто имеет право на отсрочку от призыва по мобилизации

Отметим, основной нормативный документ, в котором прописаны вопросы военной службы и мобилизации, – Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Отсрочка от призыва по мобилизации предоставляется любому военнообязанному, который подтвердил основание для отсрочки. Оформить ее можно онлайн через Резерв+ или же путем подачи документов в центр предоставления административных услуг.

Основные категории, имеющие право на отсрочку, следующие:

работники, которые забронированы за государственными органами предприятиями , учреждениями, организациями;

, учреждениями, организациями; лица с инвалидностью;

лица, признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

лица, которые самостоятельно воспитывают ребенка;

лица, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелобольного ребенка, которому не установлена инвалидность;

лица, занятые постоянным уходом за больной женой, ребенком, родителями (своими или одного из супругов);

(своими или одного из супругов); лица, у которых на иждивении совершеннолетний ребенок с инвалидностью І или ІІ группы;

лица, у которых на иждивении дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

лица, у которых на иждивении 3 и более детей до 18 лет;

лица, имеющие жену (мужа) или родителей (своих или одного из супругов) с І или ІІ группой инвалидности;

опекуны лиц с инвалидностью или недееспособных лиц;

лица, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если один из супругов проходит военную службу;

работники военного управления;

студенты, аспиранты, докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (высший уровень образования);

(высший уровень образования); научные и научно-педагогические работники, работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

работающие по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки; лица, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в АТО (военнослужащие, добровольцы и т.д.).

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине граждан могут объявить в розыск из-за неявки в ТЦК, но это не всегда означает, что человек проигнорировал боевую повестку. В некоторых случаях причина – технические записи в реестрах.

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