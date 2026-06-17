До последнего вздоха защищал родную землю: на фронте погиб защитник из Полтавской области. Фото

Полтавская область встретит ещё одного Героя, который возвращается домой на щите. В бою с врагом в Запорожской области погиб молодой защитник Виталий Шестаков.

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Жизнь воина оборвалась вблизи Терноватого в Запорожской области. О потере сообщили в Новосанжарской громаде.

Что известно о Герое

О появлении нового имени в списке Героев, защищавших Украину ценой собственной жизни, в Полтавской области сообщили 15 июня.

"С глубокой скорбью и невыразимой болью сообщаем об очередной невосполнимой утрате для нашей общины. 10 июня 2026 года, во время выполнения боевого задания вблизи села Терноватое Запорожского района Запорожской области, погиб наш земляк, мужественный Защитник Украины – Виталий Павлович Шестаков", – говорится в сообщении громады.

Службу воин нес в должности гранатометчика штурмового отделения в одном из штурмовых батальонов неуказанной воинской части.

"Виталий Павлович до последнего вздоха преданно защищал родную землю, отстаивая независимость и свободу Украины. Его подвиг навсегда останется в памяти общины, а имя будет вписано в историю мужества и самопожертвования наших воинов. Низко склоняем головы перед светлой памятью Героя и выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам. Вместе с вами разделяем боль этой тяжелой утраты", – говорят в громаде.

Земляков погибшего воина призвали достойно почтить его память, ведь он отдал свою молодую жизнь за будущее Украины.

О дате и времени встречи Героя сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях стало известно, что от боевых ранений скончался хирург Олег Наконечный с Закарпатья.

Коллеги отмечают, что он был высококвалифицированным специалистом, посвятившим свою жизнь медицине, помощи людям и спасению пациентов.

Сердце врача-защитника остановилось в госпитале в Днепре.

Также недавно в Сумской области погиб воин из Киевской области Александр Гондарук.

Он в первые дни полномасштабного вторжения встал на защиту родной земли: сначала в рядах территориальной обороны защищал Киев и Ирпень, а уже в апреле 2022-го присоединился к Вооруженным силам и сдерживал врага в Донецкой и Сумской областях.

Жизнь защитника оборвал вражеский дрон

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