С первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту страны: в Сумской области погиб воин из Киевской области. Фото

На войне погиб защитник из Киевской области Александр Гондарук. Его жизнь оборвал вражеский дрон на "дороге смерти" в Сумской области.

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13 июня с Героем простились на его малой родине – в городе Украинка Обуховского района. О защитнике рассказали в Украинской громаде.

Что известно о Герое

"Громада встретила на щите нашего воина – солдата, оператора отделения радиоэлектронной борьбы Александра Павловича Гондарука, позывной "ГОСА". Он погиб 8 июня 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Бачевск Шосткинского района Сумской области, на так называемой "дороге смерти", в результате попадания FPV-дрона", – говорится в сообщении.

Александр родился 20 августа 1993 года в Винницкой области. Учился в Красносельской средней школе. На каникулах часто приезжал в Обуховский район, чтобы погостить у сестры Анны.

В 2011 году поступил в Киевский национальный университет биоресурсов и природопользования Украины и переехал жить в Украинку.

"Здесь у него было много друзей и знакомых. Его ценили и уважали за доброту, искренность и открытость. Александр был очень позитивным человеком, любил детей и мечтал создать собственную семью", — говорят в громаде.

Мужчина работал в строительной сфере. Мечтал связать свою жизнь с защитой природных ресурсов, работать в сфере рыбоохраны и беречь природное богатство Украины.

Однако на пути к воплощению мечты стала война.

В грмаде рассказали, что Александр добровольцем встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения. В рядах территориальной обороны защищал Киев и Ирпень.

15 апреля 2025 года мужчина добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сдерживал врага на Донецком, а впоследствии и на Сумском направлениях.

Простились с Александром Гондаруком 13 июня в Украинке – городе, ставшем для него родным. Ему навсегда останется 32 года.

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