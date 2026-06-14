Украина потеряла еще одного Героя: от боевых ранений скончался хирург Олег Наконечный из Закарпатья. Фото

Украина продолжает ежедневно терять своих героев. 10 июня в Днепре от боевых ранений скончался торакальный хирург Олег Наконечный. Он был родом из Закарпатья.

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Печальную новость сообщили в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака. Коллеги отмечают, что он был высококвалифицированным специалистом, который посвятил жизнь медицине, помощи людям и спасению пациентов.

"Защищая Украину, погиб торакальный хирург Закарпатской областной клинической больницы Олег Наконечный. Коллектив Закарпатской областной клинической больницы имени Андрея Новака с глубокой скорбью воспринял известие о гибели коллеги", — – говорится в сообщении.

Отмечается, что известный врач скончался от полученных боевых ранений 10 июня 2026 года в военном госпитале Днепра.

"Его профессионализм, преданность медицине и готовность помогать людям навсегда останутся в памяти коллег и пациентов. Защищая Украину, он отдал самое дорогое — — свою жизнь. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал и уважал погибшего. Разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами. Светлая память Герою!" — – резюмировали печальную новость в больнице.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно подтвердилась гибель Героя из Николаевской области, которого считали пропавшим без вести с 2024 года. Артур Каричковский погиб в конце ноября в Донецкой области в возрасте 30 лет.

Также трагическая новость на днях пришла в Тернопольскую область: там прощаются с 26-летним воином Павлом Гунько. Жизнь защитника оборвалась 25 декабря прошлого года в Сумской области.

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