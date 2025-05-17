Без отца осталась 10-летняя дочь: на Сумщине попрощались с полицейским, который погиб в боях за Украину. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в войне с российским агрессором. На Сумщине попрощались с полицейским Александром Завгородним, который отдал свою жизнь в боях за родную землю.

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Об этом на странице в Facebook и в Telegram-канале сообщила Национальная полиция Украины. Без отца осталась 10-летняя дочь.

Жизнь мужественного защитника оборвалась 9 мая 2025 года на передовой позиции неподалеку Торецка. Мужчина погиб в результате российского обстрела FPV-дронами на поле боя.

Известно, что житель Сум, Александр Завгородний, в 2024 году присоединился к полку полиции особого назначения (стрелкового) Главного управления Национальной полиции в г. Киеве. С февраля 2025 года он находился в очередной боевой командировке в Донецкой области, где участвовал в отпоре вооруженной агрессии РФ против Украины. В апреле ему исполнилось 42 года.

У правоохранителя остались 10-летняя дочь, отец и брат. Александра Завгороднего похоронили на родной Сумщине. Провести в последний путь павшего бойца собрались родные, друзья, полицейские столицы и собратья, которые бок о бок выполняли с ним боевые задачи.

"Мы будем помнить Александра как настоящего Героя, патриота, отважного и верного сына Украины, который жертвенно отдал свою жизнь за родную землю в бою с оккупантами, будучи настоящим Защитником Родины", – говорится в сообщении.

Напомним, на фронте погиб защитник с Полтавщины. Виталий Гужва, стрелок-помощник гранатометчика 3-го механизированного отделения. Мужчина защищал Украину в рядах 2-го механизированного батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, на Торецком направлении погиб в бою воин НГУ бригады "Азов" из группы спецназначения "Контакт 12" Дмитрий Скрипник. Криворожский стендап-комик встал на защиту Украины после начала полномасштабной войны.

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