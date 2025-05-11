На Торецком направлении 9 мая погиб в бою воин НГУ бригады"Азов" из группы спецназначения "Контакт 12" Дмитрий Скрипник. Криворожский стендап-комик стал на защиту Украины после начала полномасштабной войны.

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Трагедию подтвердили побратимы военного на странице "К12" в Instagram. Герою было всего 27 лет, у него остались жена и дочь.

У спецназначенца был позывной "Стендап". Известно, что в "К12" он перевелся из другого подразделения.

"Мотивированный, всегда улыбающийся человек, который стал для всех нас примером силы духа, простоты и беззаботности... "Стендап" очень переживал, когда что-то не получалось, но благодаря неустанному стремлению к совершенствованию он быстро стал одним из лучших в своем деле", – рассказали азовцы.

Скрипник никогда не отказывался от поставленных задач, даже самых трудных, был решительным и готовым помочь каждому побратиму.

"Ты был для нас не просто побратимом, а настоящим другом, на которого можно было положиться в любой момент. Твоя память будет жить в каждом из нас. Отомстим", – написали украинские защитники.

Как писал OBOZ.UA, ранее в боях на восточном фронте погиб боевой офицер, учитель-реабилитолог Вадим Романюк из Черновицкой области. До военной службы мужчина работал с детьми, которые нуждаются в дополнительной поддержке в образовательном процессе.

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