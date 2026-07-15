ПФУ и ТЦК платят миллионы 82-летнему "ФОПу", которого зарегистрировали месяц назад: кто и как выигрывает государственные тендеры

Самому пожилому начинающему "ФОПу", который уже успел выиграть государственные тендеры на миллионы – 82 года. За месяц этот "ФОП" успел поставить целому ряду государственных органов технику на миллионы гривен. Среди клиентов 82-летнего новичка: Львовский областной ТЦК СП, ГУ ПФУ во Львовской области и др.

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О том, какие тендеры получают самые пожилые и самые молодые "ФОП", читайте в материале OBOZ.UA.

Самые молодые и самые пожилые "ФОП" с государственными подрядами

В Украине около 400 "ФОП", созданных за последний год, уже успели получить государственные тендеры на сумму от миллиона гривен. Самому старшему из этих "ФОП" – 82 года, а самому молодому – 18.

Так, Гаврило Вайда, 82-летний бывший футболист, зарегистрировал "ФОП" всего месяц назад. За это время он успел получить государственные тендеры на общую сумму более 3,2 млн грн. Ранее Гаврило Иванович бизнесом не занимался. Он руководил общественной организацией "Ветераны ФК Карпаты-1963". В 90-х он работал инспектором на матчах чемпионата Львовской области по футболу и чемпионата Украины по футзалу.

Часть закупок прошла без электронных торгов. То есть деньги ему перевели без конкурсной процедуры. В частности, 10 июня 2026 года "Львовская областная клиническая психиатрическая больница" без конкурса закупила у него технику на 71,4 тыс. грн. Уже через шесть дней он официально получил средства от Львовского областного ТЦК СП за сканеры. Крупнейший разовый тендер — на миллион гривен.

За месяц существования "ФОП" на счет 82-летнего пенсионера перечислили средства Главное управление ПФУ во Львовской области, Главное управление ПФУ в Волынской области, Львовский областной ТЦК СП, Национальный лесотехнический университет. Официально Гаврило Иванович поставил этим организациям компьютерную технику.

Например, ГУ ПФУ во Львовской области официально приобрело у 82-летнего пенсионера сканеры на миллион гривен. Гаврило Иванович предоставил необходимый перечень документов. В одном из тендеров требовалось представить аналогичный договор. И он прислал договор с "ФОП" Нодь Алина Юрьевна. Это "ФОП" зарегистрировали всего 10 месяцев назад, Алине Нодь — 18 лет. И она уже успела выиграть тендеры на 8,5 млн грн.

При таких темпах Гаврило Иванович имеет все шансы обогнать 18-летнюю контрагентку, ведь свои 3,2 млн грн он получил из бюджета всего за первый месяц после регистрации "ФОП". Кстати, Алина Нодь также поставляет технику, и среди её покупателей — Главное управление ПФУ во Львовской области, Главное управление ПФУ в Ивано-Франковской области.

Одновременно с Алиной "ФОП" открыла и её 18-летняя сестра Карина Нодь. За 10 месяцев она успела получить от бюджетных организаций 11,1 млн грн. Из них 4,1 млн грн — от ГУ ПФУ во Львовской области.

То есть и самый старший, и самый молодой из созданных за последний год "ФОП"-государственных поставщиков работают во Львове и имеют среди клиентов местное управление ПФУ.

OBOZ.UA пытался связаться с 82-летним "ФОП" через родственников, в частности, через невестку — Инну Вайду. Она отметила, что передала контакты журналиста тестю и, если он захочет, то свяжется. На момент публикации Гаврило Вайда не предоставил свой комментарий.

Как и кто использует "ФОП" на тендерах

Даже если в торгах "засветился" "ФОП", оформленный на подставное лицо, это не означает, что сделка фиктивная. Часто чужие "ФОП" используют для того, чтобы не платить общие налоги (в первую очередь НДС и налог на прибыль). Поэтому крупные предприятия вместо того, чтобы вести торговлю через одно юридическое лицо, находят десятки людей, которые за небольшую плату передают свои "ФОП" и позволяют использовать их в чужой коммерческой деятельности.

Бывают и другие случаи. Как уже писал OBOZ.UA, Госаудитслужба выявила возможное выведение средств из ГП "Леса Украины" через ряд связанных между собой "ФОП". Так, только в прошлом году филиалы "Леса Украины" заключили договоры на лесозаготовку на сумму 10 млрд грн. В интервью OBOZ.UA глава Госаудитслужбы Алла Басаева рассказала, что на самом деле деньги выводятся через "ФОП", ООО или ЧП, выплачиваются "в черную" наемным работникам, а государство, как 100%-ный владелец этого госпредприятия, недополучает значительные средства.

В частности, Галина Гресько из села Паранино Житомирской области открыла "ФОП" всего 10 месяцев назад (в августе 2025 года). До этого она не занималась бизнесом. Но оказалось, что Гресько — удивительно талантливая бизнесвумен. Ведь за считанные дни она подписала свой первый договор с филиалом ГП "Леса Украины". Женщина получила 44,4 млн грн от "Столичного лесного офиса" ГП "Леса Украины".

Получить миллионы от ГП не так-то просто: для этого нужно предоставить договор на выполнение аналогичных работ, а также рекомендательное письмо. Если речь идет о вновь созданном "ФОП" в такой специфической отрасли, как лесозаготовка, условие наличия опыта может "отсеять" новых "ФОП" и ООО.

Но если очень хочется, это ограничение легко можно обойти. Очевидно, руководителю "Столичного лесного офиса" ГП "Леса Украины" Сергею Зайцу очень хотелось помочь Галине Гресько выиграть тендер. Ведь он сам написал ей рекомендательное письмо, в котором отметил: "Учитывая опыт сотрудничества с физическим лицом-предпринимателем Галиной Ивановной Гресько, рекомендуем сотрудничать с этим исполнителем".

Стоит отметить, что OBOZ.UA не утверждает, что какой-либо из упомянутых "ФОП" – фиктивный. Вполне возможно, что 82-летний экс-футболист и 18-летние сестры действительно решили заняться бизнесом и убедили чиновников, что их товар — самый качественный. Среди "ФОП" есть также те, кто ведет честную предпринимательскую деятельность.

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