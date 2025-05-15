Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник с Полтавщины. Фото

Еще одна болезненная потеря для Полтавщины. На фронте погиб Виталий Васильевич Гужва – стрелок-помощник гранатометчика 3-го механизированного отделения, который защищал Украину в рядах 2-го механизированного батальона.

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Герой отдал свою жизнь за независимость Украины. Об этом сообщила Новосанжарская громада.

"Опять страшная весть с фронта... Погиб Герой, наш Защитник. Домой на щите возвращается Виталий Васильевич Гужва – стрелок-помощник гранатометчика, 3 механизированного отделения, 2 механизированного взвода, 6 механизированной роты 2 механизированного батальона", – говорится в сообщении.

Виталий был жителем села Зачепиловка Новосанжарской громады. Завтра, 16 мая, земляки проведут его в последний путь. Прощание начнется в 12:00 в центре поселка Новые Санжары, возле памятного знака Героям Небесной Сотни. Панихида состоится по месту жительства – в родном селе на улице Заводской. Похоронят Виталия на местном кладбище.

Громаду призывают присоединиться к церемонии, чтобы с уважением попрощаться с павшим защитником, который отдал жизнь за наше будущее.

Напомним, на фронте в Украине погиб украинский артист, звезда "Дизель Шоу" и военнослужащий Сил обороны Максим Нелипа. Его жизнь оборвалась 12 мая 2025 года во время выполнения боевого задания.

Как сообщал OBOZ.UA, на Торецком направлении погиб в бою воин НГУ бригады "Азов" из группы спецназначения "Контакт 12" Дмитрий Скрипник. Криворожский стендап-комик встал на защиту Украины после начала полномасштабной войны.

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