'Я не слишком разочарован': Трамп вспомнил об Украине в контексте помощи Ирану со стороны Китая

Китай оказывает Ирану военную помощь, но не в слишком больших объемах. Американский президент Дональд Трамп не разочарован этим фактом, потому что Соединенные Штаты также помогали другим странам во время войн – Украине, например.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал 26 апреля, общаясь с журналисткой Fox News по телефону в прямом эфире. Телеведущая спросила: "Думаете ли вы, что Китай сейчас помогает Ирану?"

"Думаю, что они, возможно, помогают, но не считаю, что много. Они могли бы помочь гораздо больше", – ответил президент США. По его словам, Пекин мог бы вести себя гораздо хуже, но сейчас он "не такой уж плохой".

"Я не слишком разочарован. Мы тоже помогаем людям. Знаете, они говорят: "А как насчет Китая, насчет России, насчет этого и того?" Мы тоже помогаем людям, мы помогли Украине, например. И нам не стоило делать это в таком объеме", – выдал Трамп.

Республиканец снова повторил свои стандартные тезисы: мол, полномасштабная война РФ против Украины "никогда не должна была начаться" и якобы не началась бы, если бы он был президентом.

"Вы знаете, там ужасное кровопролитие, это ужас. Так много солдат погибает, это невероятно, это просто безумие на самом деле", – прокомментировал президент США ход российско-украинской войны.

