'Все понимают': Буданов сделал заявление об окончании войны в Украине

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговоры по завершению войны с Россией демонстрируют реальный прогресс и могут завершиться соглашением в относительно короткие сроки. Все стороны уже осознают неизбежность завершения войны, хотя окончательные решения еще не приняты.

В то же время ключевые разногласия между сторонами остаются нерешенными. Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас переговорный процесс, который происходит при посредничестве США, отмечается постепенным сближением позиций сторон, несмотря на то, что ранее они оставались максимально жесткими. Буданов заявил, что сам факт понимания границ компромисса является значительным достижением в диалоге.

Важную роль в переговорах играет администрация президента США Дональда Трампа, которая остается вовлеченной в процесс. Ожидается возможный визит американских представителей в Киев для дальнейшего продвижения переговоров.

Одним из главных камней преткновения остается вопрос территорий. Россия настаивает на отводе украинских войск из части Донецкой области, тогда как Украина выступает за фиксацию линии фронта на текущих позициях. Отдельно обсуждается формат будущих гарантий безопасности для Киева, без которых украинская сторона не готова соглашаться на соглашение.

Несмотря на оптимизм украинской стороны, источники, близкие к Кремлю, оценивают переговоры значительно сдержаннее, указывая на отсутствие прорыва и глубокие разногласия между сторонами. Кроме того, любая договоренность потребует более широкого согласования с западными союзниками.

Буданов подчеркнул отсутствие альтернатив. "Есть только два варианта – война или мир. Не просто продолжение войны, а продолжение переговоров", – заявил глава президента Украины.

