Верховный суд Венесуэлы 'назначил' нового президента страны, которая уже может быть в Москве

Верховный суд Венесуэлы определил, кто будет руководить страной после задержанного в ходе операции американских сил венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. Его полномочия должна взять на себя вице-президент Делси Родригес.

Об этом со ссылкой на решение суда пишет Reuters. Ранее это же издание сообщало, что Родригес якобы вылетела в РФ.

Верховный суд Венесуэлы "назначил" Родригес "президентом"

Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы постановила, что вице-президент Делси Родригес будет исполнять обязанности президента страны на время отсутствия Николаса Мадуро, после того, как американские военные в субботу, 3 января, задержали и вывезли его в США.

Как указано в решении суда, Родригес займет "должность президента Боливарианской Республики Венесуэла с целью обеспечения административной непрерывности и всесторонней защиты нации".

Суд также должен провести обсуждение деталей такого "делегирования полномочий" с целью "определения правовой базы, которая будет гарантировать непрерывность функционирования государства, управления правительством и защиту суверенитета в условиях вынужденного отсутствия президента республики".

Переход полномочий к вице-президенту при отсутствии президента предусмотрен конституцией страны.

Родригес будет руководить Венесуэлой из России?

Верховный суд Венесуэлы при этом не уточнил, не помешает ли Родригес руководить страной тот факт, что она сама может находиться за пределами государства.

О том, что это так, еще накануне сообщало все то же агентство Reuters со ссылкой на сразу несколько источников.

"Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес находится в России, сообщили в субботу четыре источника, знакомые с ее передвижениями, после того, как президент Дональд Трамп заявил, что президента Николаса Мадуро захватили войска США после атаки на страну. Ее брат, Хорхе Родригес, председатель национального собрания, остается в Каракасе, сообщили три источника, которым известно о его местонахождении", – говорилось в сообщении.

В РФ сообщение о пребывании Родригес на российской территории отрицали. А сама Родригес еще до публикации материала Reuters о ее поездке в Россию выступила в эфире венесуэльского телевидения с осуждением "вооруженной агрессии США" и требованием к Вашингтону предоставить доказательства, что Николас Мадуро ("единственный президент Венесуэлы", по определению Родригес) и его жена живы.

Что предшествовало

Утром в субботу, 3 января, стало известно об операции США в Венесуэле. В столице страны, Каракасе, прогремели взрывы, над городом заметили американские вертолеты.

Впоследствии Трамп подтвердил, что США "провели масштабную операцию против Венесуэлы", а также сообщил, что диктатор Мадуро и его жена задержаны и вывезены из страны.

В то же время американский президент заявил, что США намерены руководить Венесуэлой до обеспечения юридически правильной смены власти в этом государстве.

В Штатах Мадуро и его жене, Силии Флорес, предъявлены обвинения в заговоре с целью наркотерроризма, поставке кокаина, а также хранении оружия и взрывчатки, которая могла быть использована против США. Теперь они должны предстать перед американским судом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Зеленский прокомментировал задержание Мадуро американскими военными. В частности, президент Украины намекнул что американским властям, если они уже взялись за свержение диктаторских режимов, следует пристальнее присмотреться к Москве.

