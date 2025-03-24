В Турции продолжаются протесты в поддержку отстраненного мэра Стамбула: полиция применила дубинки и водометы. Фото и видео

В Турции продолжаются масштабные антиправительственные протесты, связанные с арестом оппозиционного к президенту Реджепу Тайипу Эрдогану мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Правоохранители применяют против митингующих перцовые баллоны, дубинки, резиновые шары и водометы.

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Об этом пишет Milliyet. Отмечается, что протесты продолжаются во многих городах Турции. Активисты устраивают марши в Стамбуле, Анталии, Измире и Анкаре с лозунгом "Правительство в отставку!".

В Анкаре 23 февраля задержали более 60 демонстрантов, пятеро полицейских получили ранения в результате столкновений. Всего задержаны уже сотни человек.

Некоторые протестующие пытались установить баррикады, а также вступали в столкновения с силами безопасности. Полиция с помощью мегафонов призвала людей разойтись, а также говорила, что среди протестующих есть провокаторы.

"Группа не разошлась и бросала в полицию файеры, камни, стеклянные бутылки и стулья. Против группы, напавшей на наряды полиции, применили перцовый газ и водометы", – пишет газета.

Некоторые протестующие разошлись по боковым улицам, однако полиция помешала им собраться снова. На место происшествия также прибыл начальник полиции Анкары Энгин Динч.

Лидер оппозиционной партии Турции Озгюр Озель призывает к досрочным выборам президента. По его словам, арестованный Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз от Народно-республиканской партии (СНР): "Результаты сегодняшних выборов подвергли сомнению легитимность Эрдогана. Это сделало досрочное голосование неизбежным".

Как известно, Имамоглу был арестован по подозрению в коррупции и поддержке запрещенной в стране Курдской рабочей партии. Его отстранили от исполнения обязанностей мэра.

Его считали главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах. Имамоглу арестовали за несколько дней до проведения праймериз, на которых планировалось выдвинуть его кандидатом на выборы. ​

Задержание популярного лидера оппозиции усилило беспокойство по поводу демократии и вызвало протесты в Стамбуле и других городах, несмотря на запрет на демонстрации в городе и перекрытие дорог.

Как ранее писал OBOZ.UA, за прошедшую неделю турецкая лира претерпела сильнейшее падение почти за два года. Экстренное повышение процентной ставки не смогло остановить падение валюты, но отразилось на акциях. Кроме того, задержание Экрема Имамоглу ударило по суверенным 10-летним облигациям Турции.

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