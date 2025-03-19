Мэр Стамбула был задержан во время масштабной спецоперации в Турции: в чем обвиняют главного оппонента Эрдогана

В среду, 19 марта, мэра Стамбула ( Турция ) Экрема Имамоглу задержали во время масштабной спецоперации. Его обвиняют в коррупции и терроризме.

Видео дня

Об этом сообщило турецкое СМИ. Там отметили, что приказы об арестах были изданы в рамках двух отдельных расследований, проведенных Главной прокуратурой Стамбула.

"Мэра столичного муниципалитета Стамбула Экрема Имамоглу задержали в ходе масштабной операции, проведенной утром. Всего 100 человек были арестованы в рамках двух отдельных расследований, проводимых стамбульской главной прокуратурой", – говорится в статье.

Среди задержанных – советник Имамоглу Мурат Онгун, директор компании Неджати Шахин и заместитель генерального секретаря IMM Махир Полат.

В заявлении главной прокуратуры Стамбула отмечено, что мэра Стамбула обвиняют в "преступной организации", "вымогательстве, взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении торгами".

Обыск проводился у Имамоглу дома, в частности, было замечено, что в рейдах, проведённых после решения о задержании, участвовали много нарядов полиции.

Как пишет издание, главный оппонент президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана успел опубликовать сообщение в своем аккаунте в соцсети.

"Несколько умов, которые пытаются узурпировать волю нашей нации, использовали моих любимых полицейских как орудие этого зла и собрали сотни полицейских у дверей домов 16 миллионов стамбульцев. Мы столкнулись с большой тиранией, но я хочу, чтобы вы знали, что я не сдамся", – написал Имамоглу.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2023 года, перед выборами в Турции, протестующие забросали камнями мэра Стамбула Экрема Имамоглу и мирных людей на митинге. Около десяти человек получили ранения. Событие произошло 7 мая в городе Эрзурум на востоке страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!