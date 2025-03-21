Такого в Турции не видели почти 2 года: Эрдоган не смог спасти валюту

Турецкая валюта продолжает переживать девальвацию – за прошедшую неделю с лирой произошло самое сильное падение почти за два года. Кроме того, экстренное повышение процентной ставки не смогло остановить падение валюты, но ударило по акциям.

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Как сообщает Bloomberg, стало к 11:30 21 марта турецкая валюта упала на 0,5% до 38 лир за 1 доллар. Таким образом, в целом за последние пять дней падение курса увеличилось до 3,8%, что стало самым плохим показателем с июня 2023 года.

Кроме того, индекс 100 крупнейших по рыночной стоимости и объему компаний на турецкой фондовой бирже Borsa Istanbul 100 упал на 7%, в результате чего турецкий фондовый рынок потерял около 30 млрд долларов. В частности, это сильно ударило по банковскому сектору – индекс банков BIST снизился на 22% за неделю.

В начале недели в Центробанке Турции сообщили, что в тщетной попытке обуздать колебания валюты кредиторы продали на рынок 9 млрд долларов. В то же время Центральный банк объявил о повышении процентной ставки сразу на 200 б.п. – аналитики международного банка Goldman Sachs оценили это как попытку сдержать отток депозитов в лирах. Кроме того, банк на неопределенный период приостановил кредитование по более низкой базовой ставке однонедельного РЕПО в 42,5%.

Трудность в турецкой экономике усилилась после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта, который является одним из ключевых оппозиционных политиков Турции и самого популярного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме обвала валюты, это вызвало массовые протесты – на выходных оппозиционные партии планируют новые акции, и инвесторы замерли в ожидании, к чему это может привести.

Впрочем, у Goldman Sachs и других крупных финучреждений видят небольшой шанс на то, что на следующем заседании центрального банка 17 апреля процентная ставка будет снижена.

Также OBOZ.UA сообщал, что задержание Экрема Имамоглу ударило по суверенным 10-летним облигациям Турции, после их доходности выросло на 175 базисных пунктов до 29,94% – наивысшего уровня в этом году. Эти характеристики отражают массовый выход инвесторов с турецкого рынка на фоне политической неопределенности.

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