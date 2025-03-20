На улицы вышли тысячи человек, власти закрыли метро: в Турции вторые сутки продолжаются массовые протесты. Фото и видео

В Турции в четверг, 20 марта, люди снова вышли на акцию протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Тысячи людей собрались около мэрии Стамбула, также митинг проводили в Анкаре.

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Об этом пишет AP. Отмечается, что полиция заблокировала группу молодежи, которая попыталась прорваться через баррикаду, чтобы пройти маршем к Таксиму, центральной площади Стамбула.

На митинге также заметили Мансура Яваса – мэра Анкары и еще одного популярного в стране оппозиционера. Он присоединился к митингу у здания мэрии Стамбула, призвав все оппозиционные партии объединить усилия против несправедливости.

В Анкаре правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы помешать студентам продвигаться по главному проспекту.

Митингующие уже второй день подряд выходят на митинги против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, известного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Этот арест многие в стране рассматривают как политически мотивированную попытку устранить ключевого соперника из следующей президентской гонки.

Имамоглу был арестован 19 марта после рейда на его резиденцию в рамках расследования предполагаемых связей с коррупцией и терроризмом, что усилило репрессии против деятелей оппозиции. Несколько других видных деятелей, включая двух мэров районов, также были задержаны.

Как пишет AP, задержание популярного лидера оппозиции усилило обеспокоенность по поводу демократии и вызвало протесты в Стамбуле и других городах, несмотря на четырехдневный запрет на демонстрации в городе и перекрытие дорог.

Это также вызвало шок на финансовом рынке, вызвав временную остановку торгов, чтобы предотвратить паническую распродажу.

В своих первых комментариях по поводу задержания мэра Эрдоган обвинил оппозицию в том, что она не ответила на обвинения доказательствами или юридическими аргументами.

"Будь то вопрос с дипломом или вопросы коррупции и воровства, оппозиция никогда не отвечает на обвинения, выдвинутые судебной системой. Вместо этого они ограничивают вопрос политическими лозунгами, прибегая к легкому способу провоцировать свою базу и обманывать общественность", – сказал президент.

Ранее министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что власти задержали десятки людей за распространение "провокационного" контента в социальных сетях, связанного с задержанием мэра.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта турецкая полиция задержала Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции. Он считался главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах. Имамоглу арестовали за несколько дней до проведения праймериз, на которых планировалось выдвинуть его кандидатом на выборы. ​

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