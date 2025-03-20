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На улицы вышли тысячи человек, власти закрыли метро: в Турции вторые сутки продолжаются массовые протесты. Фото и видео

Ольга Липич
Новости. Мир
2 минуты
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На улицы вышли тысячи человек, власти закрыли метро: в Турции вторые сутки продолжаются массовые протесты. Фото и видео

В Турции в четверг, 20 марта, люди снова вышли на акцию протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Тысячи людей собрались около мэрии Стамбула, также митинг проводили в Анкаре.

Видео дня

Об этом пишет AP. Отмечается, что полиция заблокировала группу молодежи, которая попыталась прорваться через баррикаду, чтобы пройти маршем к Таксиму, центральной площади Стамбула.

На митинге также заметили Мансура Яваса – мэра Анкары и еще одного популярного в стране оппозиционера. Он присоединился к митингу у здания мэрии Стамбула, призвав все оппозиционные партии объединить усилия против несправедливости.

На улицы вышли тысячи человек, власти закрыли метро: в Турции вторые сутки продолжаются массовые протесты. Фото и видео

В Анкаре правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы помешать студентам продвигаться по главному проспекту.

На улицы вышли тысячи человек, власти закрыли метро: в Турции вторые сутки продолжаются массовые протесты. Фото и видео

Митингующие уже второй день подряд выходят на митинги против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, известного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Этот арест многие в стране рассматривают как политически мотивированную попытку устранить ключевого соперника из следующей президентской гонки.

На улицы вышли тысячи человек, власти закрыли метро: в Турции вторые сутки продолжаются массовые протесты. Фото и видео

Имамоглу был арестован 19 марта после рейда на его резиденцию в рамках расследования предполагаемых связей с коррупцией и терроризмом, что усилило репрессии против деятелей оппозиции. Несколько других видных деятелей, включая двух мэров районов, также были задержаны.

Как пишет AP, задержание популярного лидера оппозиции усилило обеспокоенность по поводу демократии и вызвало протесты в Стамбуле и других городах, несмотря на четырехдневный запрет на демонстрации в городе и перекрытие дорог.

На улицы вышли тысячи человек, власти закрыли метро: в Турции вторые сутки продолжаются массовые протесты. Фото и видео

Это также вызвало шок на финансовом рынке, вызвав временную остановку торгов, чтобы предотвратить паническую распродажу.

В своих первых комментариях по поводу задержания мэра Эрдоган обвинил оппозицию в том, что она не ответила на обвинения доказательствами или юридическими аргументами.

"Будь то вопрос с дипломом или вопросы коррупции и воровства, оппозиция никогда не отвечает на обвинения, выдвинутые судебной системой. Вместо этого они ограничивают вопрос политическими лозунгами, прибегая к легкому способу провоцировать свою базу и обманывать общественность", – сказал президент.

Ранее министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что власти задержали десятки людей за распространение "провокационного" контента в социальных сетях, связанного с задержанием мэра.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта турецкая полиция задержала Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции. Он считался главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах. Имамоглу арестовали за несколько дней до проведения праймериз, на которых планировалось выдвинуть его кандидатом на выборы. ​

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