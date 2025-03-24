Арестованного мэра Стамбула оппозиция может выдвинуть в кандидаты в президенты Турции: как проходит праймериз

В Турции на воскресных праймериз оппозиционной Народно-республиканской партии 13 211 000 человек проголосовали за выдвижение Экрема Имамогу – заключенного политика, отстраненного от должности мэра Стамбула – в качестве кандидата в президенты. По словам оппозиции, именно приближающиеся праймериз стали причиной ареста Имамоглу, которого многие считают единственным политиком, способным бросить вызов президенту страны Реджепу Эрдогану.

Видео дня

НРП открыла возможность голосования для всех желающих (не только 1 700 000 членам партии), и свое мнение на праймериз высказали около 15 000 000 граждан. Это почти четверть от всех зарегистрированных турецких избирателей, передает France 24.

Явка людей была настолько велика, что голосование пришлось продлить еще на три с половиной часа.

Напомним: Имамоглу был задержан рано утром 19 марта, что вызвало массовые протесты, распространившиеся по всей Турции. Голосование на праймериз состоялось в тот же день, когда суд официально оформил арест политика и его временно отстранили от обязанностей городского главы Стамбула.

Имамоглу подозревается в коррупции и поддержке запрещенной в стране Курдской рабочей партии. Республиканская народная партия Имамоглу – главная оппозиционная сила в Турции – назвала дело политически мотивированным и призвала своих сторонников выходить на протесты, придерживаясь закона.

Как ранее писал OBOZ.UA, за прошедшую неделю турецкая лира испытала самое сильное падение почти за два года. Экстренное повышение процентной ставки не смогло остановить падение валюты, но ударило по акциям. Помимо этого, задержание Экрема Имамоглу ударило по суверенным 10-летним облигациям Турции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!