"Чистки" Эрдогана обвалили лиру и турецкие рынки: валюта оказалась на историческом "дне"

Турецкая лира упала на более чем 5% по отношению к доллару США, достигнув исторического минимума, что спровоцировало массовую распродажу активов, обвал индекса Borsa Istanbul 100 (-6,9%) и рост доходности государственных облигаций (до 29,94%). Власти Турции заблокировали доступ к основным социальным сетям, пытаясь ограничить распространение информации об аресте главного политического соперника Эрдогана.

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Об этом пишет Bloomberg. Это самый плохой показатель среди валют аналогичного класса в мире.

Главной причиной обвала стала политическая нестабильность, вызванная задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Он является одним из популярнейших политиков страны и ключевым конкурентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2028 года. Арест произошел только через день после того, как турецкие власти аннулировали его университетский диплом – шаг, который может юридически лишить его возможности участвовать в предстоящих выборах.

Эталонный индекс Borsa Istanbul 100 на открытии упал на 6,9%, что вынудило биржу временно остановить торги в соответствии с правилами биржевой безопасности. После возобновления работы акции продолжили падать и закрылись на 4,6% ниже предыдущего уровня.

Параллельно суверенные 10-летние облигации Турции упали, а их доходность выросла на 175 базисных пунктов до 29,94% – самого высокого уровня в этом году. Эти характеристики отражают массовый выход инвесторов с турецкого рынка на фоне политической неопределенности.

"Турецкие активы находятся под сильным давлением продаж", - отметил Петр Матис, старший валютный аналитик In Touch Capital Markets. По его словам, задержание Имамоглу рассматривается как еще один шаг Эрдогана к усилению автократического контроля и попытка устранить сильнейшего соперника перед выборами 2028 года.

Политические потрясения обычно сильно влияют на турецкий рынок акций, поскольку на нем преобладают отечественные инвесторы, чувствительно реагирующие на нестабильность. По данным Турецкого депозитария ценных бумаг, местные инвесторы контролируют около 62,5% всех турецких акций, что делает их поведение ключевым фактором для динамики рынка.

До последних событий мировые инвесторы надеялись, что Турция станет более стабильной финансово благодаря снижению инфляции, уменьшению процентных ставок и возможному улучшению отношений с Европейским Союзом. Однако арест Имамоглу и последующая волна репрессий разрушили этот оптимизм. Среди прочего, овернайт оффшорные ставки на лиру подскочили более чем на 10 процентных пунктов до 48%, сигнализируя о массовом сворачивании позиций в турецкой валюте.

На фоне протестов и политической нестабильности Турция также ограничила доступ к ряду популярных социальных сетей. По данным интернет-монитора NetBlocks, в среду власти заблокировали доступ к X (Twitter), YouTube, Instagram и TikTok, чтобы ограничить распространение информации об арестах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Турция получила от Украины проекты возобновления войны на 2025 год. Ожидается, что тендеры по ним будут объявлены уже в ближайшее время – в апреле-мае. В частности, приоритетными направлениями определена реконструкция таможенных пунктов пропуска, строительство новых автодорог и т.д.

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