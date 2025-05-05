В Техасе на базе штаб-квартиры SpaceX решили создать одноименный город: кого избрали мэром

На юге штата Техас в США появится новый город под названием Starbase (т.е. "Звездная база"). Сейчас на карте Техаса есть Starbase, но не город, а космодром, он расположен рядом с поселком Бока-Чика. Также на космодроме находится штаб-квартира компании SpaceX, которой, собственно, и принадлежит комплекс.

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Как сообщает The Washington Post, началось с того, что в декабре этого года три работника SpaceX подали петицию о регистрации города в районе поселка Бока-Чика. После голосования в общине Бока-Чика, которое состоялось в начале мая, решение было принято.

За создание города проголосовало "подавляющее большинство избирателей", отмечает издание. Всего в Бока-Чика 283 избирателя, причем из 247 жилых участков в этом районе только 10 не принадлежат SpaceX или ее работникам.

Неудивительно, что из 218 избирателей, принимавших участие в голосовании, только шесть высказались против.

Теперь результаты "народного волеизъявления" пойдут в федеральные офисы Техаса, где, согласно американскому законодательству, должны зарегистрировать новый город. Весь город Starbase занимает площадь всего 3,8 квадратных километра.

Так же по законодательству США горожане должны сами избрать местные власти – мэра и шерифа. Мэром были избраны Роберт Педен, а в комиссариат попали Дженна Петржелко и Джордан Бусс – все являются нынешними или бывшими работниками SpaceX.

Космодром Starbase был построен в 2014 году. Правда, космодромом Starbase называют только SpaceX – на самом деле это пока только производственные мощности и испытательный полигон.

Однако у Илона Маска комплекс называют "одним из первых в мире коммерческих космодромов, предназначенных для орбитальных миссий".

Именно здесь проводятся испытательные полеты ракет Starship в рамках усилий владельца компании по колонизации Марса.

Как сообщал OBOZ.UA, пока испытания "мощнейшей ракеты в мире" Starship завершаются взрывами. Это если полевые испытания не отменяют, что также происходит регулярно. Однако Илон Маск уже не раз говорил, что все эти неудачи не являются неудачами, потому что благодаря им "ракета непременно улетит на Марс".

Напомним также: однажды, когда ракета Starship взорвалась во время седьмого тестового полета, ее обломки едва разминулись с самолетом.

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