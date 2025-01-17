Ракета Starship взорвалась во время тестового полета: Илон Маск заявил об утечке кислорода

Компания Илона Маска SpaceX в седьмой раз запустила мегаракету Starship, подняв в воздух многократное транспортное средство высотой 123 метра со своей базы Starbase в Южном Техасе. Зрелищный старт закончился не менее зрелищным возвращением гигантского ускорителя первой ступени ракеты, известного как Super Heavy, обратно на стартовую башню, используя специальные ручки, называемые "палочками для еды".

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Однако потрясающий успех удачного начала старта затмил взрыв верхней ступени Starship, буквально распавшийся на части в воздухе через 8 минут после взлета. Компания SpaceX на своей странице в сети Х назвала этот провал "скорой внеплановой разборкой", а Маск заявил об утечке кислорода, пишет AP.

"Starship подвергся быстрой незапланированной разборке во время подъема. Команды продолжат просматривать данные сегодняшних лётных испытаний, чтобы лучше понять первопричину. Сегодняшний полет поможет нам улучшить надежность Starship", – отметили в сообщении Х представители SpaceX.

Все шесть двигателей Ship Raptor заработали во время подъема степени, но когда мы подходили к концу подъема, увидели, что двигатели отключаются на телеметрии, и с тех пор мы потеряли связь с кораблем", пояснил член команды коммуникаций SpaceX Дэн Хуот, который подтвердил, что устройство было потеряно.

"По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя, который был достаточно большим, чтобы создать давление, превышающее пропускную способность вентиляционного отверстия", – написал Илон Маск на Х.

Он добавил, что "кроме очевидной двойной проверки на наличие утечек мы добавим к этому объему средства пожаротушения и, вероятно, увеличим площадь вентиляционных отверстий".

По плану SpaceX, новая модернизированная модель ракеты должна была пролететь большую часть пути вокруг света, а затем мягко упасть в Индийский океан у западного побережья Австралии примерно через 66 минут после старта, как это было во время трех предыдущих запусков Starship, пишет Space.com.

Однако в отличие от предыдущих запусков, примерно через 17,5 минут после старта верхняя ступень должна была развернуть 10 имитационных спутников, сходных по размеру и весу новой версии широкополосного космического корабля Starlink от SpaceX. Однако Starship не долетел так далеко.

Правда, взрыв ракеты создал невероятный фейерверк из ярких падающих обломков. "Успех неопределенный, но развлечение гарантировано!", – написал в сети Х Илон Маск и разместил видео незапланированного небесного шоу.

Напомним, что предыдущие шесть тестовых полетов Starship прошли в 2023-2024 годах. Компания SpaceX разработала самую большую и мощную ракету, которую когда-либо создавали, чтобы помочь человечеству заселить Луну и Марс.

Поскольку компания Маска планирует в этом году максимально усовершенствовать Starship, мы увидим в 2025 году еще несколько тестовых полетов этой мощной ракеты, говорят специалисты.

OBOZ.UA ранее писал, что SpaceX и NASA показали, как Starship поможет астронавтам высадиться на Луну.

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