Запуск самой мощной в мире ракеты Илона Маска отменили за 40 секунд до старта

Запуск самой большой и мощной в мире ракеты Starship аннулировали за 40 секунд до официального старта. Это уже второй раз за неделю SpaceX отменяет вылет, очевидно из-за предыдущих неудач компании Илона Маска.

Видео дня

Рейс 8 был запланирован на вечер, 3 марта, с базы Starbase в Южном Техасе. Однако техническая проблема на стартовой площадке не была вовремя устранена, и миссия была перенесена на неопределенный срок, пишет Space.com.

Во время вебтрансляции, которую смотрели миллионы людей по всему миру, SpaceX не уточнила, в чем заключались проблемы с запуском Flight 8.

Однако позже представители компании объяснили, что при запуске Starship столкнулись с проблемами с обоими элементами транспортного средства – его сверхтяжелым ускорителем и разгонной степенью ракеты.

"Отказываемся от сегодняшней попытки испытательного полета. Команда Starship определяет следующую лучшую доступную возможность запуска", – написала SpaceX на платформе X.

Этот конкретный полет преследовал цель проверить способность Starship разворачивать спутники Starlink от SpaceX во время полета – запустить четыре имитированных модуля Starlink.

Если все пойдет по плану в следующем полете, космический аппарат пролетит большую часть пути вокруг Земли, прежде чем совершить мягкое приземление в Индийском океане у Западной Австралии, прогнозируют специалисты.

Испытание в понедельник должно было стать первым запуском звездолета после уничтожения рейса 7 16 января. "Starship подвергся быстрой незапланированной разборке во время подъема", – отметили тогда в SpaceX.

Проще говоря, транспортное средство, предназначенное для доставки людей на Марс, взорвалось во время полета, пишет DailyMail. Взрыв был зафиксирован на камеру в Карибском море всего через несколько минут после летного испытания.

Тогда 20 коммерческих самолетов были перенаправлены во избежание столкновения с обломками ракеты.

Положительным моментом является то, что неудачная миссия успешно вернула ракету-носитель, которая, как и было запланировано, попала в палочки-держатели.

В преддверии очередного испытательного полета SpaceX отметила на своем вебсайте состоявшиеся "значительные обновления верхнего блока Starship".

"Передовые закрылки Starship были модернизированы, чтобы значительно снизить их влияние на нагревание при повторном входе, а также упростить базовые механизмы и защитную черепицу", – написали представители компании Маска.

Обновленный корабль имеет на 25 процентов больше топлива, чем у предыдущих транспортных средств SpaceX. Это означает, что в будущем он сможет выполнять более продолжительные миссии.

Напомним, что многоразовый корабль Starship разработан SpaceX для будущих миссий по заселению Луны и Марса. Гигантская ракета дебютировала в апреле 2023 года, и сейчас у нее есть семь испытательных полетов.

OBOZ.UA ранее писал, что в Польше упали обломки ракеты Falcon 9 компании Илона Маска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки