Космическое фиаско: ракета Starship Илона Маска второй раз подряд взорвалась во время испытаний

Компания Илона Маска SpaceX вторично подряд потерпела фиаско во время тестового полета самой большой и мощной ракеты в мире Starship. Верхняя ступень транспортного средства спустя девять минут после взлета взорвалась над Атлантическим океаном.

Видео дня

Это было восьмое испытание мегаракеты, предназначенной для предстоящих путешествий на Марс. Седьмой тестовый полет, который был 16 января, также закончился взрывом, устроив в небе идентичное, как и в этот раз, огненное шоу из падающих обломков, пишет Space.com.

Запуск восьмого испытательного полета Starship проходил поздно вечером 6 марта со стартовой базы Starbase в Южном Техасе. Взлет 123-метровой ракеты прошел успешно, отмечают специалисты.

Спустя семь минут после старта огромный ракетный ускоритель первой ступени Starship, известный как Super Heavy, уверенно и зрелищно вернулся на базу, зафиксировавшись за "палочки" стартовой башни.

В это время верхняя часть Starship высотой 52 метра, которую еще называют просто Ship ("Корабль"), продолжала лететь, направляясь на юго-восток к Атлантическому океану.

План восьмого полета предполагал, что космический аппарат развернет четыре полезных груза – фиктивные версии интернет-спутников Starlink от SpaceX – на своей суборбитальной траектории примерно через 17,5 минут после взлета, а затем придет для контролируемого приземления в Индийском океане около Западной Австралии примерно через 50 минут.

Однако этого не произошло. Несколько из шести двигателей Raptor сгорели в конце подъема, и транспортное средство начало переворачиваться. SpaceX потеряла связь с Ship примерно через девять минут после начала полета. Вскоре после этого он сдетонировал высоко в небе, пишут специалисты.

Зрители на Багамских островах заметили обломки верхней части корабля Starship, падавшие на Землю в огненном световом шоу, когда транспортное средство распалось на части.

"Световое шоу было абсолютно тихим – мы ничего не слышали. Но отражение на воде от горящих обломков было достаточно красивым", – прокомментировала драматическое зрелище американская журналистка Стефани Вальдек, которая как раз отдыхала на Багамах.

По словам специалистов, восьмой запуск Starship стал отражением седьмого, стартовавшего 16 января. В преддверии последнего старта компания SpaceX подчеркнула, что приняла меры, чтобы минимизировать вероятность того, чтобы проблема с утечкой топлива повторилась на Flight 8.

"Очевидно, что еще многое нужно пройти, еще ко многому докопаться и мы собираемся делать это прямо сейчас", – сказал после очередного неудачного запуска представитель SpaceX Дэн Хуот.

"Мы проведем тщательное расследование в координации с Федеральным авиационным управлением США (FAA) и примем корректирующие меры, чтобы улучшить предстоящие летные испытания Starship", – написала SpaceX на своем официальном сайте.

Напомним, что многоразовый корабль Starship разработан SpaceX для будущих миссий по заселению Луны и Марса. Гигантская ракета дебютировала в апреле 2023 года и сейчас на ее счету восемь испытательных полетов.

OBOZ.UA ранее писал, что ракета Starship взорвалась во время седьмого тестового полета, а ее обломки едва разминулись с самолетом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки