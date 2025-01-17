Обломки ракеты Илона Маска после взрыва едва разминулись с самолетом: момент попал на видео

Сверхмощная ракета компании SpaceX Илона Маска Starship, разлетевшаяся в куски в пятницу, 17 января, во время тестового полета, словно фейерверком вспыхнула в небе. Однако это космическое шоу не вызвало радостных эмоций.

Видео дня

В момент падения обломков, неподалеку пролетал самолет, переживший неприятную встречу с огненным вихрем. Видео вспышки остатков Starship с борта железной птицы было опубликовано в сети Х.

Падение обломков Starship красиво выглядело с борта одного из самолетов, но это все же не то, что хочется увидеть из кабины пилота или пассажирский иллюминатор, пишет Telegram-канал Rings&Moons.

Известно, что из-за взрыва сверхмощной ракеты SpaceX ряд самолетов изменили траекторию движения, чтобы избежать встречи с падающими частями Starship.

По словам экспертов, можно посмотреть на зону падения обломков улучшенной ракеты компании Маска (ее номер S33), а также Starship S25, которая в 2023 году была взорвана системой прекращения полета на примерно такой же высоте.

На фото видно, что эти зоны не совпадают – S33 отклонилась от траектории и ее обломки рухнули гораздо ближе к суше. Это связано с тем, что авария не была мгновенной. Ведь к взрыву у Starship последовательно отключились несколько двигателей, что и привело к такому перекосу.

Ранее OBOZ.UA писал, что ракета Starship взорвалась во время тестового полета.

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