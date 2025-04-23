В столице Турции оппозиция вывела людей на марш против Эрдогана: митингующие снесли границу полиции. Видео

Турецкая оппозиция объявила о проведении 23 апреля в Анкаре шествия "Аниткабир", поскольку это День национального суверенитета и защиты детей. Власти города заявили, что эта мера "считается нецелесообразной" и запретили ее. Однако люди в Турции все равно вышли на марш, заявив, что их "не остановят ни землетрясение, ни полиция".

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Как сообщает Республиканская народная партия, в Анкаре тысячи граждан прислушались к призыву главы партии Озгюра Озеля и вышли на марш. Такие же акции проходили в других городах Турции, но в Анкаре и Стамбуле им предшествовала протестная ночь.

Люди протестуют против ареста мэра Стамбула, оппозиционного лидера Экрема Имамоглу. В протестах принимают участие "миллионы людей", утверждают в РНП.

Причем в центре Анкары, на Кызылае, где полиция обустроила заборные границы, произошло столкновение с правоохранителями. Прорвавшие сцепление полиции люди скандировали: "Снесли забор – снесем и Эрдогана".

Также протестующие вспоминали о землетрясении, которое произошло сегодня в Турции – говорилось, что это знак для власти.

Протестующие несли турецкие флаги, скандировали лозунги в поддержку Имамоглу и раскрывали баннеры с разными призывами.

Полиция в Анкаре "принимала усиленные меры безопасности", однако официальных сообщений о беспорядках, задержаниях и т.п. не делала. А в Измире правоохранители применили водометы против студентов, желающих пройти маршем от площади Борнова до штаба партии РНП.

Напомним, что Республиканская народная партия, в которую входит заключенный мэр Стамбула и кандидат в президенты Экрем Имамоглу, переизбрала своего лидера. Им стал Озгюр Озель, являвшийся единственным кандидатом.

Как сообщал OBOZ.UA, Эрдоган обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию и лидера Экрема Имамоглу в коррупции, провокациях и подстрекательстве к "нарушающим покой граждан" протестам. По его словам, оппозиционные силы устроили "шоу", нанесшее вред Турции.

Соответственно, Имамоглу арестовали – это произошло за несколько дней до проведения праймериз, на которых планировалось выдвинуть его кандидатом на выборы. Политика считали главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах.

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