'Прекратите нарушать покой': Эрдоган обвинил оппозиционную партию в коррупции и провокациях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию (РНП) и лидера Экрема Имамоглу в коррупции, провокациях и подстрекательстве к протестам, "нарушающим покой граждан". По его словам, оппозиционные силы устроили "шоу", нанесшее вред Турции.

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Об этом Эрдоган сказал в понедельник, 24 марта, после заседания правительства. Он призвал СНП прекратить "совершать нарушения".

"Прекратите нарушать покой наших граждан провокациями. Если у вас есть смелость, дайте объяснения о коррупции, воровстве, полученных взятках и совершенных нарушениях", – заявил Эрдоган.

Президент Турции резко отреагировал на призывы оппозиционной партии к народу выйти на улицы, назвав это провокацией и подстрекательством.

"Единственные виновны в ранениях наших полицейских, разбитых окнах магазинов и повреждении общественного имущества в результате нападений вандалов – главный лидер оппозиции и его соратники", – сказал Эрдоган.

Он также заявил, что когда "шоу" оппозиционных сил закончится, им будет стыдно за причиненный Турции ущерб.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Турции продолжаются протесты в поддержку отстраненного мэра Стамбула и одного из лидеров оппозиции Экрема Имамоглу. Правоохранители применяют против митингующих перечные баллоны, дубинки, резиновые шары и водометы.

Лидер оппозиционной партии Турции Озгюр Озель призывает к досрочным выборам президента. По его словам, арестованный Имамоглу набрал почти 15 миллионов голосов на праймериз от Народно-республиканской партии (СНС).

Имаммоглу арестовали за несколько дней до проведения праймериз, на которых планировалось выдвинуть его кандидатом на выборы. Его считали главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах.

На фоне протестов за прошедшую неделю турецкая лира испытала сильнейшее падение почти за два года. Экстренное повышение процентной ставки не смогло остановить падение валюты, но отразилось на акциях. Кроме того, задержание Экрема Имамоглу ударило по суверенным 10-летним облигациям Турции.

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