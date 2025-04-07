Партия арестованного мэра Стамбула избрала нового лидера: он призвал продолжать протесты и добиваться досрочных выборов

В Турции Республиканская народная партия (РНП), в которую входит заключенный мэр Стамбула и кандидат в президенты Экрем Имамоглу, переизбрала своего лидера. Им стал Озгюр Озель, который был единственным кандидатом.

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На съезде в Анкаре в воскресенье, 6 апреля, Озеля поддержали 1171 голосом. Всего присутствовали 1350 делегатов, передает Hurriyet Daily News

Новый лидер РНП заявил, что партия продолжит борьбу за освобождение Имамоглу и других мэров, а также нацелится на победу на следующих выборах.

Отмечается, что Озель раскритиковал правительство и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за "заговор" против РНП и ее мэров, включая Имамоглу, и организацию "путча против оппозици".

"Мы, все наши руководители, наша парламентская группа в целом, продолжим бороться с такой большой несправедливостью, чтобы сначала освободить Экрема Имамоглу, а затем прийти к власти", – сказал политик.

Он также призвал всех членов партии, ее делегатов и других руководителей сохранять единство и солидарность друг с другом, добавив, что "эта политическая борьба будет продолжаться на всех возможных площадках".

"Мы продолжим наши митинги и протесты в ближайшие дни. Каждые выходные мы будем в провинциальном городе, а каждую среду будем проводить ночные митинги в одном из районов Стамбула. На следующей неделе мы начнем с Самсуна", — подчеркнул Озель.

В Турции продолжаются протесты в поддержку отстраненного мэра Стамбула и одного из лидеров оппозиции Экрема Имамоглу. Правоохранители применяют против митингующих перечные баллоны, дубинки, резиновые шары и водометы.

Имамоглу подозревают в коррупции и поддержке запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Его арестовали за несколько дней до проведения праймериз, на которых планировалось выдвинуть его кандидатом на выборы. Его считали главным соперником Эрдогана на предстоящих президентских выборах.

Как сообщал OBOZ.UA, Эрдоган тем временем обвинил оппозиционную Республиканскую народную партию и лидера Экрема Имамоглу в коррупции, провокациях и подстрекательстве к "нарушающим спокойствие граждан" протестам. По его словам, оппозиционные силы устроили "шоу", нанесшее вред Турции.

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