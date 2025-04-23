В Стамбуле произошло мощное землетрясение: реакция ведущей на подземные толчки попала в эфир. Видео

В Стамбуле, близ района Силивры, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Толчки зафиксировали во многих районах города, после чего местные жители массово выбежали на улицы.

Видео дня

О землетрясении сообщило управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), пишет Hamle Gazetesi. Там подчеркнули, что эпицентр был в Мраморном море, а всего было толчков три: первый – магнитудой 3,9, второй (в 12:49) – 6,2, а третье землетрясение было магнитудой 4,4 балла.

Землетрясения ощущались по всему региону и попали в прямой эфир местного телевидения.

Во многих районах города зафиксирована волна паники, а в Бахчелиевлере один человек пострадал, выпрыгнув с балкона. Сила толчков была настолько ощутима, что многие выбегали на улицы прямо из квартир. Очевидец, по имени Рамазан Татли, рассказал, что почувствовал сильное покачивание и это его шокировало.

"Мы были сильно шокированы. Сейчас все люди на улице. Мы были в квартире. Чрезвычайно трясло", – рассказал он.

В соцсетях активно распространяются видео с моментами паники. Люди сейчас находятся на улицах, ведь боятся повторных толчков, которые до сих пор периодически фиксируются. Граждане не могут дозвониться своим родным из-за перегрузки системы операторов. Им советуют использовать SMS для общения.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил информацию о землетрясении и отметил, что оно ощущалось также в соседних провинциях. По его словам, спасательные службы и другие учреждения уже приступили к проверке территорий.

"Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Силивре, Мраморном море, Стамбул. Все команды из AFAD и наших соответствующих учреждений приступили к сканированию на местах по землетрясению, которое также ощущалось в окрестных провинциях. Я передаю наилучшие пожелания нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения", – отметил Ерликая.

На данный момент масштабные разрушения не зафиксированы, однако службы остаются в режиме повышенной готовности. Власти призывают граждан соблюдать покой и ждать официальную информацию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Мьянме количество жертв смертоносного землетрясения достигло 3471 человека, еще 4671 получили ранения, а 214 числятся пропавшими без вести. Стихия разрушила не только современные постройки, но и древние пагоды. В регионе Мандалай обрушение дошкольного учреждения привело к гибели 50 детей и двух учителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!