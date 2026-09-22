В Германии разбился американский истребитель F-16: подробности инцидента

На американской авиабазе Шпангдалем, расположенной в федеральной земле Рейнланд-Пфальц в западной Германии, во вторник 22 сентября разбился военный истребитель. Предполагается, что разбился F-16 Fighting Falcon ВВС США 480-й истребительной эскадрильи 52-го истребительного крыла, базирующейся на авиабазе Шпангдалем.

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Пилот самолета успешно катапультировался, ему оказывается медицинская помощь. Причина инцидента в настоящее время выясняется, отмечают местные СМИ (официальных сообщений ни от ВВС США, ни от руководства земли Рейнланд-Пфальц пока нет).

Что известно об инциденте

Нештатная ситуация якобы произошла во время тренировочного полёта. Инцидент произошел, когда истребитель F-16 уже заходил на посадку.

Местные жители утверждают, что почти не слышали взрыва. Однако все увидели столб черного дыма. Глава расположенного недалеко от базы городка Шпайхер Бирте Томсен говорит, что лично видела, как "самолет быстро терял высоту". Вскоре после этого начал подниматься дым.

Увидев дым, она вызвала службы экстренной помощи.

Что известно о базе

На американской авиабазе Шпангдалем дислоцируется эскадрилья истребителей F-16, насчитывающая около 20 самолетов, которые обеспечивают поддержку операций ВВС США и НАТО по всему миру. Всего на базе работают около пяти тысяч военных и гражданских сотрудников.

В октябре 2019 года вблизи этой авиабазы уже произошел подобный инцидент. А именно: во время учебного полета также разбился американский истребитель F-16, пилот катапультировался и выжил.

ВВС США занимают базу Шпангдалем с середины 1950-х годов. Наряду с базой Рамштайн этот объект считается одним из важнейших аэродромов американских вооруженных сил в Германии.

Другие инциденты с самолетами

Как сообщал OBOZ.UA, в Московской области потерпел крушение новейший российский истребитель Су-57. Причем самолет потерпел крушение не из-за технической неисправности, как сообщала российская сторона, – инцидент произошел после срабатывания системы противовоздушной обороны страны-агрессора.

А в столице Китая произошло чрезвычайное происшествие: спортивный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина (109-этажную башню CITIC Tower, известную также как China Zun). После столкновения обломки самолета упали у входа в здание, по меньшей мере один человек получил ранения.

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