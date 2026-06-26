В Пекине самолет врезался в самый высокий небоскреб: все подробности и видео

В столице Китая произошло чрезвычайное происшествие: спортивный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина — 109-этажную башню CITIC Tower, известную также как China Zun. После столкновения обломки самолета упали у входа в здание, а на место прибыли экстренные службы. По предварительным данным, по меньшей мере один человек получил ранения.

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Об этом сообщают CNN и The New York Times. Власти пока не комментируют инцидент.

Самолёт врезался в 109-этажную башню

Инцидент произошел днем в пятницу, 26 июня.

В соцсетях появились видео с места происшествия, на которых видно, как с небоскреба падают обломки. На кадрах также можно увидеть хвостовую часть самолета и поврежденное такси с выбитыми стеклами.

По информации местных СМИ, обломки воздушного судна упали возле восточного входа в башню China Zun.

Журналист CNN, находившийся рядом с местом происшествия, сообщил, что после аварии людей начали эвакуировать из здания.

К месту происшествия оперативно прибыли пожарные машины, полицейские экипажи, машины скорой помощи и другие экстренные службы.

Известно как минимум об одном пострадавшем

Как сообщает The New York Times, на данный момент известно как минимум об одной пострадавшей.

По информации издания, скорая помощь госпитализировала женщину, получившую травму головы.

Официальной информации о количестве пострадавших или возможных жертвах китайские власти пока не обнародовали.

Самолет мог принадлежать местной авиакомпании

По предварительной информации, по регистрационному номеру на обломках удалось установить, что, вероятно, речь идет о легкомоторном спортивном самолете китайского производства Sunward SA60L Aurora.

Воздушное судно, по всей видимости, принадлежит местной авиационной компании Shuangyue General Aviation Beijing, которая занимается подготовкой пилотов, организацией частных полётов и аэрофотосъёмкой.

Неофициальные данные сервиса Flightradar24, которые распространяются в сети, свидетельствуют о том, что непосредственно перед аварией самолет существенно отклонился от запланированного маршрута.

China Zun входит в десятку самых высоких зданий мира

Небоскреб China Zun (CITIC Tower) является самым высоким зданием Пекина и входит в десятку самых высоких небоскребов мира.

Его высота составляет 528 метров, а строительство было завершено в 2018 году.

Башня расположена в центральном деловом районе китайской столицы, напротив еще одной известной архитектурной достопримечательности города — штаб-квартиры Центрального телевидения Китая (CCTV).

Причины аварии пока неизвестны

CNN отмечает, что инцидент вызвал особый резонанс, ведь Пекин считается одним из самых контролируемых городов мира в плане использования воздушного пространства. Однако китайские власти пока не сообщили официальных причин авиакатастрофы.

В полиции Пекина журналистам издания заявили, что не располагают информацией об инциденте. Также без ответа пока остались запросы к городским властям и компании-владельцу самолета.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Бразилии легкомоторный самолет врезался в жилой дом. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили тяжелые травмы. По предварительным данным, жертвами авиакатастрофы стали пилоты, а пассажиры с серьезными ранениями были доставлены в больницу.

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