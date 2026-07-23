В Подмосковье разбился новейший российский истребитель: пилот погиб. Фото

В Московской области разбился российский истребитель Су-57. В настоящее время ожидается официальное подтверждение гибели пилота.

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Инцидент произошел в Одинцовском районе. О катастрофе сообщают российские Telegram-каналы.

Су-57 потерпел крушение не из-за технической неисправности, как ранее сообщала российская сторона. Инцидент произошел после срабатывания российской системы противовоздушной обороны.

Эта версия появилась после сообщений о катастрофе истребителя в Подмосковье. До этого российские источники заявляли, что пилот успел катапультироваться, однако позже появились сообщения о его гибели, в настоящее время ожидается официальное подтверждение.

Су-57 — новейший российский истребитель, приблизительная стоимость которого колеблется в диапазоне 35–50 млн долларов.

OBOZ.UA писал:

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