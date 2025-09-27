В ЕС массово фиксируют подозрительные дроны: в каких странах замечено

В последние недели страны-члены Европейского Союза регулярно фиксируют нарушения своего воздушного пространства самолетами страны-агрессора РФ, а также неизвестными дронами, которые кружат над аэропортами и объектами критической инфраструктуры. Такие вторжения БПЛА уже зафиксированы в Дании, Швеции, Норвегии, Нидерландах, Германии, Финляндии и Литве.

Дания и Норвегия

Дания и Норвегия

22 сентября над двумя странами Северной Европы – Данией и Норвегией – было зафиксировано появление неизвестных дронов. Из-за них объявляли тревогу, аэропорты Осло и Копенгагена на несколько часов останавливали работу.

Ни один из дронов не был сбит – согласно заявлению полиции Копенгагена, они "исчезли". Дания и Норвегия заявили, что проведут совместное расследование обоих случаев.

Дронами, из-за которых был временно закрыт главный аэропорт Копенгагена, вероятно, руководил "компетентный оператор". Полиция исследует несколько версий происхождения дронов, включая их запуск с кораблей в Балтийском море.

В ночь на 25 сентября международный аэропорт Ольборг на севере Дании приостановил все рейсы в связи с появлением "беспилотников в небе". Все прилеты перенаправляли, а вылеты были отменены. Впоследствии стало известно о фиксации дронов еще возле трех аэропортов, среди которых авиабаза "Скридструп", где базируются истребители F-16 и F-35.

Вечером 25 сентября в Дании снова закрывали воздушное пространство над аэропортом Ольборг. Причиной, как и в прошлый раз, стало появление в небе неизвестных дронов. В датском правительстве назвали очередной инцидент составляющей гибридной атаки против страны и Европы.

Неидентифицированные дроны снова были замечены вблизи военных объектов в Дании ночью 27 сентября.

"Министерство обороны Дании может подтвердить, что прошлой ночью в нескольких местах расположения Министерства обороны Дании были замечены беспилотники. Было задействовано несколько средств", – сказал представитель в электронном письме к Reuters.

По данным местных СМИ, полиция заявила, что наблюдала беспилотники вблизи авиабазы "Каруп" на западе Дании.

А полиция Норвегии заявила в субботу, что расследует возможные фиксации дронов вблизи авиабазы "Эрланд" в центре страны, главной базы норвежских истребителей F-35.

"Охранники базы сделали несколько наблюдений за пределами периметра базы рано утром в субботу", – сообщил агентству Reuters представитель объединенного штаба Вооруженных сил Норвегии.

Швеция

В ночь на 26 сентября в Швеции зафиксировали неизвестные беспилотники над восточным архипелагом Карлскруны. Дрон пролетел в непосредственной близости от базы Военно-морских сил Швеции.

По предварительным данным, это был большой БПЛА, похожий на тот, что был зафиксирован над Данией несколько дней назад.

Нидерланды

27 сентября над аэропортом Схипхол в Нидерландах заметили неизвестный дрон. Из-за этого одну из взлетно-посадочных полос закрыли на 45 минут.

БПЛА летел на высоте 150 метров. На прямой трансляции одного из споттеров на YouTube было слышно, как капитан самолета Transavia сообщает диспетчеру, что дрон летит всего в пятидесяти метрах от его самолета.

Было привлечено несколько подразделений для поисков дрона. Впоследствии, около 19:00, Королевская нидерландская авиакомпания Marechaussee после расследования сообщила, что это, скорее всего, был не дрон, поскольку на радиолокационных снимках он не был обнаружен. Сейчас есть подозрение, что это был воздушный шар.

Полет дронов над и вокруг Схипхола запрещен, поскольку это представляет опасность для авиационного движения. Жандармерия сообщила, что с начала года на нидерландских аэропортах уже зафиксировали 22 сообщения о вероятных дронах.

Германия

На севере Германии над территорией земли Шлезвиг-Гольштейн, граничащей с Данией, были замечены неизвестные беспилотники. Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 сентября.

По данным СМИ, дронов было несколько. Сабина Зюттерлин-Вак – министр внутренних дел федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн – подтвердила происшествие и сообщила, что сейчас идет расследование по факту возможного шпионажа.

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт призвал не преуменьшать угрозу со стороны России и принять меры для улучшения защиты от БПЛА. Глава МВД подчеркнул, что Германия является мишенью гибридных угроз, таких как саботаж и шпионаж, и отметил необходимость вооружаться для противодействия им.

Финляндия

Неизвестный запустил дрон над электростанцией Валаяскоски в городе Рованиеми. Инцидент произошел в прошлые выходные, пишет Yle.

С августа электростанции в Финляндии стали бесполетными зонами, на территории которых запрещено использовать беспилотники.

Литва

В пятницу, 26 сентября, Служба общественной безопасности в Вильнюсе зафиксировала три полета дронов вблизи аэропорта. Из-за этого задержали вылет четырех самолетов, а еще три прибыли позже запланированного времени.

Как пишет LRT, это не первый случай, когда гражданские дроны нарушают работу аэропортов. В предыдущих случаях два самолета приземлялись в альтернативных аэропортах.

Штрафы за такие нарушения колеблются от 500 до 1000 евро (за первое нарушение) и от 1000 до 1500 евро с конфискацией дрона за повторное нарушение.

Откуда берутся эти дроны

Сейчас этим вопросом занимаются правоохранительные органы стран, где были зафиксированы БПЛА. Было выдвинуто несколько версий, в частности то, что беспилотники могут запускать с кораблей в Балтийском море.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия использует свои морские танкеры для запуска беспилотников в страны Европы. Соответствующей информацией располагают специалисты из украинской разведки.

Другие инциденты в Европе

Также несколько раз было нарушено воздушное пространство Молдовы, Румынии, Польши и Латвии. Однако эти инциденты отличаются тем, что здесь точно известно – дроны были российские. Они попали в воздушные пространства этих стран во время атак РФ на Украину, а в случае с Латвией дрон зашел со стороны Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в пятницу, 26 сентября. Стороны договорились о подготовке к саммиту Европейского политического сообщества, а также обсудили проблему неизвестных дронов, которые несколько раз на этой неделе фиксировали в небе Дании.

Зеленский отметил, что поделился деталями от украинской разведки, и подчеркнул важность координации усилий для укрепления оборонного производства.

Президент Украины также обсудил российские провокации с французским коллегой Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он отметил, что на такие действия РФ нужно реагировать и делать это быстро.

