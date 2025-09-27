В Германии призвали не преуменьшать угрозу со стороны РФ: переполох вызвали дроны

В Германии растет тревога из-за нового витка вызовов безопасности. В центре обсуждения – не только классические угрозы, но и так называемые гибридные действия, где роль все активнее начинают играть беспилотные летательные аппараты.

Министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт призывает не преуменьшать угрозу со стороны России, и принять меры для улучшения защиты от БпЛА. Об этом он заявил во время дебатов в Бундестаге по проекту бюджета на 2026 год.

Глава МВД подчеркнул, что Германия является мишенью гибридных угроз, таких как саботаж и шпионаж, и отметил необходимость вооружаться для противодействия им.

"Агрессия идет, в частности, из России. Мы сталкиваемся с этим каждый день: нарушение воздушного пространства наших европейских соседей, пролеты дронов, кибератаки", – подчеркнул Добриндт.

Он также выразил удивление постоянными попытками со стороны правых сил, в частности партии "Альтернатива для Германии", преуменьшить значение этих российских угроз.

"Очевидно, есть не только военные дроны в небе, но и идеологические дроны в парламенте, которые ставят под сомнение нашу безопасность", – заявил глава МВД.

Добриндт отметил, что правительство Германии планирует активнее принимать меры для противодействия новым угрозам, "в частности, путем обновления Закона об авиационной безопасности и выделения дополнительных финансовых ресурсов". При этом принцип "выявить, обезвредить, перехватить" рассматривается как базовый в реагировании на растущую угрозу с воздуха.

Стоит отметить, что в немецком Гамбурге стартовали одни из самых масштабных военных учений со времен холодной войны. Трехдневные маневры Red Storm Bravo ("Красный шторм"), начавшиеся 25 сентября, имеют целью отработать сценарий быстрой переброски военной техники и личного состава из стран Западной Европы на восточный фланг НАТО – в направлении России. И хотя это лишь учения, реальные провокации со стороны Москвы делают их значительно больше, чем просто маневрами.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал реакцию НАТО на недавние провокации России, когда самолеты РФ вторглись в воздушное пространство стран Альянса. По его мнению, ответ Запада был слишком мягким. Это лишь подтолкнуло Кремль к дальнейшим действиям.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прямо заявил, что пилоты альянса имеют полномочия действовать решительно – вплоть до сбивания самолета – если возникнет прямая угроза безопасности союзников. Он отметил, что окончательную оценку и решение должны принимать военные, подготовленные действовать в критических ситуациях.

