В Швеции зафиксировали подозрительные дроны у главной базы Военно-морских сил

В ночь на 26 сентября в Швеции зафиксировали неизвестные беспилотники над восточным архипелагом Карлскруны. Дрон пролетел в непосредственной близости от базы Военно-морских сил Швеции.

По предварительным данным, это был крупный БПЛА, похожий на тот, что был зафиксирован над Данией несколько дней назад. Об этом сообщает SVT Nyheter.

Нашествие дронов в Европе

Полиция подтвердила появление беспилотника в районе Мёклёсундсброна, он внешне напоминал те, что ранее наблюдали в Дании и Норвегии. Также правоохранители зафиксировали, что на дроне мигали красные и зеленые огни.

Причины его появления и принадлежность пока неизвестны. Инцидент вызвал повышенное внимание силовых структур, учитывая серию аналогичных наблюдений в Европе за последние дни.

Дежурный руководитель расследования Маттиас Лундгрен подтвердил, что БПЛА видели над восточным архипелагом Карлскруны в ночное время суток. По его словам, несколько жителей Стуркё и Тьюркё сообщили о подозрительном беспилотнике еще вечером 25 сентября.

Данные о нескольких дронах

По данным Центра управления полиции, было обнаружено два беспилотника, которые, по словам нескольких свидетелей, мигали красным и зеленым светом. Представитель командного центра Эвелина Олссон сообщила, что теперь патрули должны предоставить свою информацию, также будут собраны показания свидетелей.

На данный момент никаких вещественных доказательств не изъято, также нет подозреваемых по делу. Однако полиция видит очевидную связь с недавними событиями в Дании и Норвегии, где также были обнаружены беспилотники.

Вооруженные силы не участвовали

Район, где предположительно были замечены беспилотники, находится в нескольких километрах от военно-морской базы в Карлскруне. В полиции отметили, что на данный момент инцидентом занимаются исключительно правоохранительные органы. Если появятся новые данные, к расследованию могут привлечь военных.

Что предшествовало

В последние дни над разными странами Европы, в частности, над Норвегией и Данией заметили неизвестные дроны. В правительстве Дании неоднократное появление неизвестных дронов различных типов над территорией страны и, в частности, вблизи военных объектов считают "гибридной атакой", которая представляет угрозу для безопасности государства.

Как заявил на срочном брифинге министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, ответственных за запуск беспилотников еще не нашли. Однако сам факт их появления в датском небе "бесспорно, это не выглядит как какое-то совпадение – это выглядит как систематические действия".

Напомним, 19 сентября, три истребителя МиГ-31 ВКС РФ без разрешения и с выключенными транспондерами залетели на территорию Эстонии и оставались там почти 12 минут.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия усилила угрозы в адрес Финляндии. В заявлениях, выглядящих как скоординированная кампания, аналитики увидели тревожные звоночки. Кремль, усиливший информационное давление на Хельсинки, использует риторику, которая предшествовала началу полномасштабного вторжения в Украину.

