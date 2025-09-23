Дронами управлял 'опытный оператор': в Дании раскрыли подробности инцидента с БПЛА, из-за которого закрывали аэропорт

Дронами, из-за которых был временно закрыт главный аэропорт Копенгагена, вероятно, руководил "компетентный оператор". В результате инцидента пришлось остановить прием и вылет самолетов.

Как сообщает Reuters, никаких подозреваемых пока не обнаружено. Агентство также отмечает, что полиция исследует несколько версий происхождения дронов, включая их запуск с кораблей в Балтийском море.

В понедельник аэропорты Копенгагена и Осло были закрыты на несколько часов после обнаружения беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве. Датская полиция заявила, что дроны появились с нескольких направлений, включали и выключали свет, после чего исчезли. Главный суперинтендант Йенс Йесперсен отметил, что операция, вероятно, была попыткой продемонстрировать технические возможности и навыки оператора:

"Мы пришли к выводу, что это то, что мы назвали бы способным оператором", – сказал журналистам во вторник главный суперинтендант полиции Дании Йенс Йесперсен.

"Это актер, который имеет возможности, желание и инструменты, чтобы таким образом похвастаться", – добавил чиновник.

В Копенгагене был перенаправлен 31 рейс, что повлекло задержку или отмену около 100 рейсов, повлияв на примерно 20 000 пассажиров. Инцидент произошел на фоне последних сбоев в работе европейских аэропортов: в прошлую пятницу кибератака на системы регистрации и посадки Collins Aerospace парализовала Хитроу, аэропорты Берлина и Брюсселя, а последствия ощущались в течение выходных и понедельника.

Датская полиция пока воздерживается от комментариев относительно возможной связи инцидентов с Россией и не предоставляет подтверждений какого-либо участия иностранных государств. Министерство иностранных дел Дании и посольство России в Копенгагене также не ответили на запросы о комментариях.

Йесперсен подчеркнул, что пока слишком рано делать выводы о связи между событиями в Дании и Осло, но расследование продолжается и включает все возможные версии.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 сентября неизвестные дроны появились над Данией и Норвегией. Ни один из беспилотников не был сбит, власти обеих стран начали совместное расследование.

В Осло дроны были зафиксированы над военной зоной и аэропортом, из-за чего авиадвижение перевели на одну полосу. Работу аэропорта возобновили после трех часов, а двух человек из Сингапура задержали для допроса.

Также напомним, что 13 сентября самолеты России нарушили воздушное пространство Литвы, из-за чего дважды были подняты истребители НАТО для их сопровождения. Российские борта летели без планов полета и с выключенными радиолокационными автоответчиками.

По данным армии Литвы, оба случая не имели никакой связи с превентивными мерами в Польше после вторжения российских дронов.

