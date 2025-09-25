В Дании снова закрыли аэропорт из-за наличия дронов в воздушном пространстве: что происходит

Международный аэропорт Ольборг на севере Дании приостановил все рейсы в связи с появлением "беспилотников в небе". Все прилеты перенаправляются, а вылеты отменены.

Видео дня

"Возле аэропорта Ольборг замечены дроны, воздушное пространство закрыто. Полиция на месте происшествия, проводит расследование", – сообщила в соцсети Х полиция административного региона Северная Ютландия.

Также это подтвердил в комментарии Reuters работник аэропорта. В то же время он отказался комментировать количество дронов.

Приостановлено по меньшей мере четыре входных и выходных рейса из аэропорта: два самолета SAS, один Norwegian и один KLM, передает Sky News.

"Воздушное пространство над аэропортом Ольборга сейчас закрыто из-за несанкционированных полетов дронов. Мы сосредоточены сейчас на безопасном обеспечении авиационного движения и сотрудничаем с полицией для урегулирования ситуации", – говорится в заявлении подразделения транспортной авиации Воздушных сил Дании, который базируется на авиабазе Ольборг.

Евроконтроль, который контролирует европейский авиационный диспетчерский контроль, заявил, что прибытие и вылет в аэропорту Ольборга будут "нулевыми" до 04:00 по Гринвичу (06:00 по Киеву) в четверг.

Неизвестные дроны в Дании и Норвегии

ЧП в аэропорту Ольборг произошло лишь спустя два дня после того, как главный аэропорт Дании Копенгаген закрывали из-за наблюдения дронов.

Власти Норвегии вечером 22 сентября также закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло на три часа после фиксации дрона в небе.

Полиция сейчас исследует несколько версий происхождения дронов, включая их запуск с кораблей в Балтийском море.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что нарушение воздушных границ стран Европы Россией – это определенное испытание "красных линий", а также попытка запугать союзников Украины. Она не исключила, что ситуация может выйти из-под контроля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!