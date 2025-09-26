Дроны в небе Дании: Зеленский поделился с Фредериксен деталями от разведки

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в пятницу, 26 сентября. Стороны договорились о подготовке к саммиту Европейского политического сообщества, а также обсудили проблему неизвестных дронов, которые несколько раз на этой неделе фиксировали в небе Дании.

О переговорах сообщил сам Зеленский в своем Telegram-канале. Он отметил, что поделился деталями от украинской разведки и подчеркнул важность координации усилий для укрепления оборонного производства.

"Одинаково понимаем, что на фоне всех этих случаев должны еще больше координироваться и увеличивать оборонное производство. Любые вызовы преодолеваются сотрудничеством", – написал Зеленский.

Правительство Дании, в свою очередь, подтвердило, что ситуация с дронами рассматривается как часть гибридной атаки против страны и Европы.

Что известно

Вечером 25 сентября воздушное пространство над аэропортом Ольборг в Дании снова закрывали из-за подозрения на присутствие беспилотника. Ограничения действовали около часа – от 23:40 до 00:35 следующего дня. Руководитель полиции региона Северная Ютландия Кристиан Тилстед заявил, что очевидцы могли видеть дрон, но поиски результатов не дали. На месте дежурили значительные силы полиции.

Это уже второе за сутки закрытие аэропорта Ольборга. Ранее похожие инциденты случались также в Биллунне и возле военных баз с истребителями F-16 и F-35. Датские силовики продолжают расследование, но пока им не удалось установить, кто именно управляет дронами, ни идентифицировать воздушные цели. По словам местной прессы, власти подозревают, что за атаками стоит опытный оператор.

Как сообщал OBOZ.UA, примерно за сутки до упомянутого инцидента в Дании фиксировали дроны возле ряда аэропортов. В частности, БпЛА заметили неподалеку от базы истребителей. Международный аэропорт Ольборга на севере Дании останавливал все рейсы в связи с появлением "беспилотников в небе". Все рейсы перенаправляли, а вылеты были отменены.

Датская полиция пока воздерживается от комментариев относительно возможной связи инцидентов с Россией и не предоставляет подтверждений какого-либо участия иностранных государств. Министерство иностранных дел Дании и посольство России в Копенгагене также не ответили на запросы о комментариях.

