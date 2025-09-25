'Нужно реагировать и действовать быстро': Зеленский обсудил российские провокации с Рютте и Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Во время них гарант обратил внимание на провокации со стороны России против европейских стран и отметил, что на них нужно реагировать и делать это быстро.

Общей темой обеих встреч также стала поддержка Украины. Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале, а детали раскрыли в Офисе президента.

Встреча с Рютте

Зеленский и Рютте обсудили угрозы от эскалации российской агрессии. Нарушения воздушного пространства стран-членов НАТО – это не ошибки, а целенаправленные действия России, подчеркнул президент.

Также политики говорили об эффективности и дальнейшем расширении инициативы PURL, которая позволяет покупать американское оружие при финансовой поддержке стран-членов Альянса. За два месяца с начала ее создания наполнение программы составляет уже 2,1 млрд долларов, и важно увеличивать количество взносов и стран, участвующих в ней.

Владимир Зеленский и Марк Рютте скоординировали свои позиции и согласовали следующие совместные шаги, сообщили в ОП.

Встреча с Макроном

С Макроном Зеленский обсудил эскалацию со стороны России против европейских стран и случаи фиксации дронов в Польше, Румынии, Дании и истребителей в Эстонии.

"Нужно реагировать и действовать быстро", – подчеркнул гарант.

Отдельно речь шла о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины. Владимир Зеленский отметил: на фоне увеличения количества российских обстрелов перед зимой важно, чтобы шаги были быстрыми.

Также лидеры уделили внимание использованию замороженных российских активов в пользу Украины и дальнейшему усилению санкций против России, в частности в отношении ее теневого танкерного флота.

Напомним: ранее Макрон не согласился с лидером США Дональдом Трампом в том, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство. Вместо этого он утверждает, что Альянс должен "повысить уровень" ответа в случае "новых российских провокаций", но не открывать огонь по нарушителям.

Как сообщал OBOZ.UA, Североатлантический совет осудил эскалационные действия России, которая 19 сентября нарушила воздушное пространство Эстонии, и пообещал решительный ответ. В Альянсе назвали такие действия частью более широкой тенденции безответственного поведения России.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что каждый случай нарушения воздушного пространства Альянса рассматривается отдельно. Решение о реакции принимается в реальном времени, опираясь на разведывательные данные и оценку реальной угрозы.

По словам Рютте, командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич имеет полномочия оперативно реагировать на инциденты и несет ответственность за принятые решения.

