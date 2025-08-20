Было усилено патрулирование: в Литве из-за неизвестного дрона останавливали авиасообщение

Ночью в среду, 20 августа, вблизи Вильнюсского аэропорта заметили неизвестный беспилотник. Из-за этого на время остановили авиасообщение в столице Литвы.

Об этом сообщило издание Delfi. Отмечается, что эту информацию подтвердил представитель аэропортов Тадас Василяускас.

Специалисты литовского госпредприятия Oro navigacija сообщили аэропорту о неопознанном беспилотнике, который они заметили недалеко от аэропорта.

"Можем подтвердить, что сегодня около полуночи мы получили информацию от специалистов Oro navigacija о том, что в городе Вильнюсе, недалеко от аэропорта, был замечен дрон", — рассказал Тадас Василяускас.

Он отметил, что службы аэропорта приняли дополнительные меры, было усилено патрулирование и мониторинг ситуации в небе.

Также для безопасности прекратили авиасообщение. При этом задержка была не долгой – примерно полчаса.

Других подробностей не приводится. Также ничего не известно о последствиях пролета неизвестного беспилотника.

Неизвестные дроны над странами Балтии

28 июля в воздушном пространстве Литвы обнаружили неизвестный беспилотник, который залетел с территории Беларуси. Полет дрона удалось снять одному из жителей Вильнюса.

Почти через неделю после этого беспилотник был найден на полигоне Гайжюнай в Йонавском районе. Обнаружить его удалось во время проведения поиска с воздуха.

В Вооруженных силах Литвы сообщили, что найденный БПЛА является, вероятно, российским беспилотником-имитатором "Гербера", визуально похожим на иранский ударный дрон типа "Шахед".

10 июля в Литве заявили, что на ее территории упал объект, похожий на беспилотник. Он нарушил воздушное пространство страны, залетев из Беларуси. Военно-воздушные силы страны переводили истребители НАТО в боевой режим.

Ранее в Латвии упал и разбился российский беспилотник. Это произошло в Резекненском районе, он зашел в воздушное пространство страны со стороны Беларуси. В Латвии начали расследование.

По словам президента Эдгара Ринкевичса, количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО растет.



Расследование установило, что российский дрон, который залетел в Литву 28 июля, был начинен взрывчаткой. Литве продолжается расследование из-за этого инцидента. Основной версией остается то, что дрон не был направлен намеренно в балтийскую страну, а залетел, потому что был дезориентирован.

После инцидента с БПЛА в Литве вспыхнула дискуссия о совершенствовании инфраструктуры противовоздушной обороны. Так, на границе страны решили разместить дополнительные силы ПВО. Также планируется внедрение акустической системы обнаружения дронов по всей линии границы.

