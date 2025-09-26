Вслед за Данией дроны заметили на севере Германии: расследуется подозрение в шпионаже

На севере Германии над территорией земли Шлезвиг-Гольштейн, граничащей с Данией, были замечены неизвестные беспилотники. Инцидент произошел вечером в пятницу, 26 сентября.

Что известно о новом вторжении в воздушное пространство НАТО

По данным NDR, дронов было несколько. Сабина Зюттерлин-Вак – министр внутренних дел федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн – подтвердила происшествие и сообщила, что в настоящее время ведется расследование по факту вероятного шпионажа.

"Конечно, в Шлезвиг-Гольштейне мы расследуем любые подозрения в шпионаже и саботаже и сохраняем крайнюю бдительность", – сказала чиновница.

Она заверила, что местные власти ведут "интенсивные и непрерывные переговоры" с правительством Германии и Бундесвером.

Местная полиция совместно с подразделениями других северных земель ФРГ укрепляет свою защиту от БПЛА.

Министр не предоставила никаких подробностей о типе беспилотников и их местоположении. Кто запускал дроны, пока неизвестно.

Никлас Дюрбрук, представитель парламентской фракции СДПГ по вопросам внутренней безопасности, выразил обеспокоенность этой новостью. Если подозрение в шпионаже подтвердится, это в очередной раз продемонстрирует, насколько серьезно следует относиться к гибридным угрозам в Шлезвиг-Гольштейне. В связи с этим СДПГ запросила у местного правительства отчет об инциденте с БПЛА.

"Северные земли Германии, совместно с федеральным правительством и, при необходимости, в координации с нашими датскими соседями, должны быть способны эффективно реагировать на подобные события как можно быстрее", – заявил Дюрбрук.

Что предшествовало

В последние ночи беспилотники несколько раз были замечены над Данией. В Копенгагене считают это гибридной атакой и предполагают, что запускали БПЛА "профессиональные операторы". Датские власти заявляют, что все соответствующие службы находятся в состоянии постоянной бдительности и уже ужесточили пограничный контроль.

Известно, что над территорией немецкой земли Шлезвиг-Гольштейне инциденты с использованием беспилотников происходили и раньше.

В начале сентября спецподразделения полиции заблокировали грузовое судно на Кильском канале. Предположительно, корабль служил базой для запуска дронов. 26 августа с борта судна был запущен дрон, который разведал обстановку и сделал фотографии. Расследование этого нарушения продолжается.

В январе БПЛА несколько раз пролетали над авиабазой в Швезинге, недалеко от Хузума (округ Северная Фризия). В Брунсбюттеле (округ Дитмаршен) многочисленные незаконные полеты беспилотников над критически важными объектами инфраструктуры были зафиксированы еще в августе 2024 года. Расследование этих случаев было прекращено в связи с невозможностью установить личность преступника.

