Дания снова закрывала аэропорт Ольборга из-за неизвестных дронов: почему власти говорят о 'гибридных атаках' и какова их цель

В Дании вечером 25 сентября снова закрывали воздушное пространство над аэропортом Ольборг. Причиной, как и в прошлый раз, стало появление в небе неизвестных дронов.

Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает издание Ekstra Bladet. В датском правительстве назвали очередной инцидент составляющей гибридной атаки против страны и Европы.

Что известно

Воздушное пространство над аэропортом Ольборг закрывали незадолго до полуночи 25 сентября. Ограничения действовали около часа и были сняты в 00:35 в пятницу, 26 сентября.

"Его (аэропорт. – Ред.) закрыли в 23:40, и есть подозрение, что люди могли видеть дрон", – отметил руководитель полиции региона Северная Ютландия Кристиан Тилстед.

Воздушное пространство над аэропортом открыли, когда поиски БпЛА не дали результата.

Очевидцы утверждают, что после сообщений о неизвестном дроне в небе в аэропорт прибыло большое количество полицейских.

"Это уже второе за сутки закрытие воздушного пространства над аэропортом Ольборг. В среду вечером воздушное пространство было закрыто на несколько часов из-за полетов неидентифицированных дронов вокруг аэропорта. В четверг вечером активность дронов также наблюдалась в нескольких аэропортах Ютландии, из которых аэропорт Биллунн ненадолго закрыл воздушное пространство", – говорится в материале издания.

Датские силовики проводят расследование. Однако им до сих пор не удалось ни сбить неизвестные воздушные цели, ни идентифицировать их или возможных исполнителей атаки.

"Важно подчеркнуть, что мы не имеем информации, которая позволяет нам указать, кто стоит за событиями последних дней", – заявил руководитель Разведывательной службы вооруженных сил Дании Томас Аренкиль на пресс-конференции в четверг.

В правительстве Дании говорят о гибридной атаке

В правительстве Дании неоднократное появление неизвестных дронов различных типов над территорией страны и в частности вблизи военных объектов считают "гибридной атакой", которая представляет угрозу для безопасности государства.

Как заявил на срочном брифинге министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, ответственных за запуск беспилотников еще не нашли. Однако сам факт их появления в датском небе "бесспорно, это не выглядит, как какое-то совпадение – это выглядит как систематические действия".

"Все указывает на то, что действует профессиональный субъект", – подчеркнул министр обороны Дании.

По словам Поульсена, датская разведка пристально следит за событиями, а руководство страны четко осознает: этот инцидент – не последний.

"Уже понятно, что мы увидим больше гибридных инцидентов. Дания должна быть еще более готова противодействовать таким инцидентам в будущем – частности, на фоне последних инцидентов в других европейских странах", – подчеркнул глава оборонного ведомства.

На том, что появление неизвестных дронов в воздушном пространстве Дании является составляющей более широкой кампании против Европы, отметил и министр юстиции страны Петер Хуммельгор.

"Цель таких гибридных атак – посеять страх. Она для того, чтобы создать раскол, чтобы испугать нас... Сейчас важнее, чем когда-либо, чтобы мы были сплочены", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, примерно за сутки до упомянутого инцидента в Дании фиксировали дроны возле ряда аэропортов. В частности, БПЛА заметили неподалеку от базы истребителей F-16 и F-35. Так, Международный аэропорт Ольборг на севере Дании приостановил все рейсы в связи с появлением "беспилотников в небе". Все рейсы перенаправляли, а вылеты были отменены.

До этого об инциденте с БПЛА в Дании стало известно 23 сентября: в стране заявили, что дронами управлял "опытный оператор".

