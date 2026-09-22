Угрозы России не сработали: Сейм Литвы разрешил размещать ядерное оружие на территории страны

Сейм Литвы поддержал поправку к Конституции, предусматривающую отмену запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. Для окончательного принятия поправке предстоит пройти ещё два голосования.

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Об этом сообщает LRT. Отмечается, что за поправку проголосовали 99 депутатов, 13 выступили против, ещё пять воздержались,

Россияне не нападают на сильных

В настоящее время статья 137 Конституции Литвы предусматривает, что на территории страны не может быть оружия массового уничтожения и военных баз иностранных государств. Предложенная поправка предусматривает исключение этой нормы из Основного закона.

Первый окончательный этап голосования по принятию поправки запланирован на 6 октября, а финальное голосование — на 12 января 2027 года. Для внесения изменений в Конституцию депутаты должны проголосовать дважды с перерывом не менее трех месяцев, причем каждый раз за поправку должны выступить не менее 94 депутатов из 141.

Таким образом, нынешнее решение Сейма является важным этапом процедуры, но еще не окончательной отменой конституционного запрета.

Сторонники говорят о ядерном сдерживании

Сторонники поправки объясняют её необходимость изменениями в обстановке безопасности и стремлением Литвы не иметь дополнительных ограничений для участия в системе коллективного ядерного сдерживания НАТО.

Председатель парламента Юозас Олекас заявил, что изменение Конституции позволит Литве полноценнее интегрироваться в систему коллективной обороны Альянса. По его словам, ядерные силы являются важной частью сдерживания, а нынешний конституционный запрет создает для Литвы особое ограничение.

Председатель комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас заявил, что Литва не должна создавать препятствий для ядерного сдерживания НАТО и оставаться слабым звеном Альянса в регионе.

"Литва должна четко продемонстрировать как союзникам, так и противникам, что будет защищать свою независимость всеми необходимыми средствами. Мы не можем позволить себе быть менее защищенными, чем другие страны НАТО", – сказал он.

В свою очередь, председатель фракции консерваторов Лауринас Кащюнас назвал ядерное оружие одним из ключевых инструментов сдерживания. Он отметил, что отмена запрета сама по себе не означает решения о размещении ядерного оружия, но создает юридическую возможность для такого шага в будущем.

"Россияне не нападают на сильных", – заявил депутат.

Заместитель министра обороны Литвы Каролис Александ также подчеркнул, что в мирное время планов по размещению ядерного оружия в стране нет. В то же время, по его словам, в случае кризиса или войны отмена конституционного запрета оставила бы возможность рассматривать такой вариант.

Противники считают поправку излишней

Против поправки выступили, в частности, представители партии "Заря Немана". Ее лидер Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что изменения не нужны, а Россия и Беларусь могут использовать их в своей пропаганде. Он также утверждал, что в случае необходимости ядерные государства НАТО и без этой поправки могут использовать свои возможности для защиты Литвы.

Некоторые депутаты обратили внимание и на то, что поправка касается не только оружия массового уничтожения. Игнас Вегеле подчеркнул: действующая статья Конституции также запрещает нахождение на территории Литвы иностранных военных баз, поэтому её полное исключение может иметь более широкие юридические последствия.

В то же время заместитель министра обороны Каролис Александ заявил, что отмена этой конституционной нормы не создаст правового вакуума в отношении пребывания иностранных военных или вооруженных сил в Литве, поскольку соответствующие вопросы уже регулируются законами.

На решение повлияло изменение ситуации с безопасностью

Дискуссия о возможности размещения ядерного оружия в Литве активизировалась на фоне более широких дебатов в Европе по поводу ядерного сдерживания. В марте президент Франции Эммануэль Макрон предложил обсудить новую европейскую схему ядерного сдерживания, в рамках которой союзники могли бы временно принимать французские стратегические силы с ядерным оружием.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что страна фактически остается единственным государством НАТО с конституционным запретом на размещение ядерного оружия. В июне подобное ограничение отменила Финляндия.

Как сообщал OBOZ.UA:

В начале июня стало известно, что Литва начала переговоры с США о размещении американского ядерного оружия на своей территории. Чтобы это стало возможным, Вильнюс выразил готовность пересмотреть Конституцию, которая запрещала оружие массового уничтожения в пределах границ страны.

Литовский Сейм планирует зимой принять поправку к Конституции, которая исключит из Основного закона положение о запрете оружия массового поражения на территории страны. Для этого парламенту придётся продлить осеннюю сессию до января 2027 года.

В России резко отреагировали на то, что на территории Литвы потенциально может появиться ядерное оружие союзников. В Кремле пригрозили сделать Литву "целью номер один" и заявили, что "Литва исчезнет с карты мира".

Литва в ответ отвергла угрозы Кремля. В Сейме назвали заявления РФ запугиванием и манипуляциями, поскольку Литва и так является мишенью для РФ из-за членства в НАТО.

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