"Мы и так являемся мишенью для России": Литва отвергает угрозы Кремля из-за ядерного оружия

Москва пригрозила сделать Литву "целью номер один" после того, как в Вильнюсе заговорили о возможном размещении ядерного оружия на территории страны. Но это лишь запугивание и манипуляции, поскольку Литва и так является мишенью для РФ из-за членства в НАТО.

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Угрозы со стороны России отвергли представители различных партий: Лауринас Кащюнас, Дайнюс Гайжаускас и Ремигиюс Мотузас. Их цитирует LRT.lt.

Все страны Североатлантического альянса Россия рассматривает как потенциальные цели

Лауринас Кащунас является лидером оппозиционной фракции Сейма "Союз Родины" – "Литовские христианские демократы" и заместителем председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Он пояснил, что высказывания российского руководства являются ничем иным, как политическим и психологическим давлением.

"К таким разговорам действительно нужно относиться с достоинством и спокойствием. Этого, безусловно, следовало ожидать", – сказал Кащюнас.

В позиции Кремля политик не видит ничего уникального и нового. Он подчеркнул, что все НАТО является мишенью России, поэтому решение Литвы об изменении Конституции (сейчас закон запрещает размещение оружия массового уничтожения в стране) не изменит "статуса" страны в глазах россиян.

"Все НАТО является мишенью Российской Федерации", – подчеркнул Кащюнас. Чиновник убежден, что безопасность Литвы зависит от ее способности в полной мере использовать оборонные возможности, предоставляемые НАТО.

"Россияне не нападают на сильных", – считает Кащюнас.

Литва не может быть слабым звеном НАТО

Дайнюс Гайжаускас, член правящей фракции "Союза литовских крестьян" и "Зеленых" в Сейме и парламентской группы NSGK, также напомнил, что Литва стала потенциальной мишенью для РФ гораздо раньше.

Предупреждения Кремля о возможной агрессии не являются чем-то новым. По мнению политика, эти угрозы направлены прежде всего на внутреннюю российскую аудиторию, чтобы показать, что Москва может оказывать давление на Запад.

"Мы стали государством, входящим в ядерный альянс, присоединившись к НАТО. Единственное, что у нас самих этого оружия нет", – отметил Гайжаускас.

По его словам, поправка в Конституцию необходима для того, чтобы Литва могла в полной мере воспользоваться оборонными возможностями военного блока, иначе государство рискует стать слабым звеном.

"Если у нас нет инфраструктуры и правовой базы, чтобы разрешить, например, F-35 или другим современным самолетам летать в Литву, мы становимся слабым звеном", – считает Гайжаускас.

Лучшая реакция на угрозы России – игнорирование

Ремигиюс Мотузас является членом правящей фракции "Литовской социал-демократической партии" в Сейме, а также возглавляет Комитет по иностранным делам. Он тоже расценивает российскую реакцию как давление на Вильнюс. Подобным образом Москва уже запугивала и другие страны – например, Финляндию и Швецию, когда они захотели вступить в НАТО.

"Я думаю, что это психологическое и политическое давление", – сказал Мотузас. Он пояснил, что таким образом РФ стремится влиять на соседей, чтобы они не усиливали оборону и не имели ответа на потенциальные угрозы.

Мотузас призвал не обращать внимания на пропаганду Кремля, ведь такие реакции выгодны России.

"Игнорирование – лучший вариант действий в этой ситуации", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA:

– Литовский Сейм планирует зимой принять поправку к Конституции, которая исключит из Основного закона положение о запрете оружия массового поражения на территории страны. Для этого парламенту, вероятно, придется продлить осеннюю сессию до января 2027 года.

– Страна-агрессор резко отреагировала на намерение Вильнюса. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков пригрозили нацелить оружие на территорию страны и заявили, что в случае военного конфликта "Литва исчезнет с карты мира".

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