Литовский Сейм планирует зимой принять поправку к Конституции, которая исключит из Основного закона положение о запрете оружия массового поражения на территории страны. Для этого парламенту, вероятно, придется продлить осеннюю сессию до января 2027 года.

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О планах завершить рассмотрение конституционной поправки сообщил председатель Сейма Юозас Олякас. По его словам, график законотворческой работы может потребовать продления осенней сессии, чтобы парламент смог принять соответствующие изменения.

Изменения в Конституцию

"Вероятно, предусмотренные нами графики и сроки законотворческой работы заставят нас немного продлить осеннюю сессию, чтобы мы могли принять именно эту статью Конституции", – сказал Олякас на заседании руководителей парламентских фракций.

По его словам, осеннюю сессию Сейма, скорее всего, придется продлить до 13 января 2027 года.

Как ранее сообщало агентство BNS, в начале июля Сейм после представления одобрил изменение 137-й статьи Конституции. Оно предусматривает исключение положения о размещении ядерного оружия в Литве.

В среду проект также получил поддержку Комитета Сейма по праву и правопорядку.

Действующая редакция 137-й статьи Конституции Литвы предусматривает, что на территории страны не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.

Процедура голосования

Для внесения изменений в Основной закон Литвы необходимо провести два голосования с перерывом не менее чем в три месяца. За каждую из поправок должны проголосовать не менее 94 депутатов из 141 парламентария Сейма.

Первоначальную инициативу об изменении Конституции подписали около 50 депутатов практически из всех парламентских фракций. Её не поддержал ни один политик из оппозиционной партии "Рассвет Ниману".

Олякас ранее заявлял, что действующее положение Конституции больше не соответствует геополитической реальности. По его словам, приоритетом государства в нынешней ситуации является сохранение мира, а для этого важно сдерживание, наибольшую эффективность которого обеспечивает ядерное оружие.

Председатель Сейма также отмечал, что из-за такого конституционного ограничения Литва "в контексте НАТО выглядит как белая ворона".

Европейское сдерживание

Дискуссии о возможном размещении ядерного оружия в Европе активизировались после инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, представленной в марте. Он предложил создать новую европейскую схему ядерного сдерживания.

Согласно этой идее, партнеры Франции могли бы временно принимать французские стратегические военно-воздушные силы, оснащенные ядерным оружием.

В то же время в начале июня издание Financial Times сообщило, что США рассматривают возможность размещения ядерного оружия еще в нескольких странах НАТО в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя Кремль уже неоднократно угрожал всему миру применением ядерного оружия, сам кремлевский диктатор Владимир Путин вряд ли на это решится. За годы войны в Украине Москва неоднократно оказывалась в ситуациях, когда даже в соответствии со своей собственной ядерной доктриной могла прибегнуть к применению ядерного оружия, считает представитель США в НАТО в 2013–2017 годах, американский генерал Дуглас Люте.

В последнее время российские националисты и сторонники жесткой линии всё активнее призывают Путина отказаться от дипломатии и перейти к новой эскалации войны против Украины, включая применение "ядерки". Поводом для этого стали украинские удары беспилотниками по территории России и, как следствие, топливный кризис в стране-агрессоре.

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