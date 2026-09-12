"Исчезнет с карты мира": в Кремле пригрозили Литве из-за планов изменить Конституции ради размещения ядерного оружия

В России резко отреагировали на то, что на территории Литвы потенциально может появиться ядерное оружие союзников – Вильнюс намерен исключить из Конституции запрет на его размещение. В Кремле уже пригрозили нацелить свое вооружение на территорию страны и заявили, что в случае военного конфликта "Литва исчезнет с карты мира".

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В Москве убеждены, что НАТО не будет применять статью 5 Североатлантического договора для защиты Литвы. Соответствующие заявления сделали заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Что говорят в Кремле

Дмитрий Медведев прокомментировал намерение Литвы снять запрет на размещение ядерного оружия на своей территории во время визита в Северо-Западный федеральный округ РФ. Этот макрорегион граничит с Литвой, другими странами Балтии, а также с Финляндией – все эти страны являются членами НАТО.

"В отношении Литвы – это не слухи, это их уже, по сути, некое заявление о том, что неплохо бы, как я понимаю, изменить их Конституцию, где говорилось о безъядерном характере этого крупного прибалтийского государства, ну и тем самым открыть дверь для возможного размещения любого оружия, включая и ядерное оружие. Поэтому они напрасно это делают", – заявил он.

По словам Медведева, в случае такого развития событий Россия будет вынуждена реагировать. При этом экс-президент РФ усомнился, что статья 5 Североатлантического договора, предусматривающая принцип коллективной обороны НАТО, будет применена в случае такого сценария.

"За них никто не вступится. Вот даже если там выжженное поле будет, никакие другие страны за них воевать не станут. И известная статья 5 Североатлантического договора — она не будет реализована, это все признают. Потому что если она будет реализована — это глобальная катастрофа, планетарная. Они не дураки. Но Литва исчезнет с карты мира", – выдал заместитель председателя Совбеза РФ.

Тем временем Дмитрий Песков заявил, что территория Литвы "окажется под прицелом" российского ядерного оружия, если страна разрешит союзникам размещать у себя такое оружие.

"Это можно было спрогнозировать. Это будет очень серьезным витком в плане эскалации и напряженности. Ведь если вы размещаете у себя на территории ядерное оружие, оно против кого-то нацелено", – сказал он.

По словам Пескова, такое оружие в Литве будет направлено против России.

"Очевидно, что на запад это оружие нацелено не будет, оно будет нацелено на восток – то есть на нас. И если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия", – пригрозил пресс-секретарь Путина.

Литва может изменить Конституцию ради размещения ядерного оружия

Литовский Сейм планирует зимой принять поправку к Конституции, которая исключит из Основного закона положение о запрете оружия массового поражения на территории страны. Для этого парламенту, вероятно, придется продлить осеннюю сессию до января 2027 года.

Действующая редакция 137-й статьи Конституции Литвы предусматривает, что на территории страны не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.

В начале июля Сейм после представления одобрил изменение 137-й статьи Конституции. Оно предусматривает исключение положения о размещении ядерного оружия в Литве. В среду проект также получил поддержку Комитета Сейма по праву и правопорядку.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия якобы обладает военным потенциалом для нанесения ядерного удара по Киеву и основным объектам НАТО. При этом он сказал, что именно "коллективный Запад" пытается "поставить мир на пороге ядерного апокалипсиса". В то же время Россия "осознает ответственность" за судьбу человечества и стремится предотвратить глобальную катастрофу, но ее "терпение не безгранично".

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