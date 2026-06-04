Литва начала переговоры о размещении ядерного оружия США: для этого могут изменить Конституцию

Литва выразила заинтересованность в размещении американского ядерного оружия на своей территории. В правительстве сообщили, что Вильнюс уже ведет переговоры с Вашингтоном.

Видео дня

Чтобы это стало возможным, Литва выразила готовность пересмотреть Конституцию, которая сейчас запрещает оружие массового уничтожения в пределах ее границ. Об этом во вторник, 2 июня, заявил журналистам министр национальной обороны страны Робертас Каунас, его цитирует Politico.

"Переговоры продолжаются", – сказал он.

Обсуждения происходят на фоне шагов Вашингтона по сокращению военного присутствия США в Европе, что вызывает опасения относительно возникновения серьезных пробелов в безопасности союзников по НАТО.

"Литва, безусловно, не остается в стороне", – добавил Каунас.

Конституция этой балтийской страны запрещает наличие оружия массового уничтожения на ее территории, однако президент Гитанас Науседа выступил с предложением внести изменения в основной закон, ссылаясь на текущие угрозы безопасности.

Ранее медиа писали о том, что в США обсуждают возможность размещения ядерного оружия в большем количестве европейских стран-членов НАТО. Такая инициатива должна подтвердить союзникам неизменность американских гарантий безопасности.

Сейчас в программу совместного использования ядерного оружия НАТО входят Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, Турция и Великобритания. Эти государства имеют разрешение на размещение американского ядерного оружия и самолетов двойного назначения.

Американское ядерное оружие, которое уже находится на территории европейских стран, хранится и охраняется военными США. При этом право принимать решение о его применении остается исключительно за Вашингтоном.

Как сообщал OBOZ.UA, более 1000 американских военнослужащих и их оборудование начали выводить из Литвы в рамках ротации. Планируется, что их заменят другие военные, хотя точный срок еще не известен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!